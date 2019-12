Super Samstag: 3. Auflage der Ski-Aktion startet

Bereits zum 3. Mal bieten die 5 Skigebiete in Meran die Aktion „Sabato Super Samstag“ für erwachsene Skianfänger und Wiedereinsteiger an. Im Paket enthalten ist neben der Tageskarte, dem Skikurs und der Ausrüstung auch ein Aperitif mit der Ski-Community.





(Wieder-)Einstieg in den Skisport



Los geht es am kommenden Samstag im Skigebiet Pfelders im hinteren Passeiertal. Wie auch bei den weiteren Ausgaben startet der Samstag um 10.00 Uhr mit dem Ski-Instructor, welcher die max. 40 Teilnehmer in verschiedene Leistungsgruppen einteilt.„Dann geht es ab auf die Piste: Skianfänger machen ihre ersten Erfahrungen auf den flachen Pisten, während Wiedereinsteiger an ihrer Technik feilen.“, erklärt Hannes Kneissl vom Skigebiet Pfelders. Anschließend trifft sich die Ski-Community zum Aperitif, welcher vom jeweiligen Skigebiet organisiert wird. Vor Weihnachten findet der „Sabato Super Samstag“ auf der Schwemmalm im Ultental statt, im neuen Jahr trifft man sich im Skigebiet Meran 2000 und am Schnalstaler Gletscher. Die Aktion endet bei einer gemeinsamen Gaudiolympiade und Abschlussfest mit Livemusik am Vigiljoch.„Mit dieser Aktion möchten wir den (Wieder-)Einstieg in den Skisport vor allem für Erwachse-ne erleichtern. Durch die Schaffung einer Community, welche sich an den Samstagen trifft und auf die Skier steigt, kommt mit dem Aperitif ein geselliger Aspekt zur sportlichen Heraus-forderung hinzu.“, so die Vertreter der fünf Skigebiete einstimmig.Der Preis für den „Sabato Super Samstag“ beläuft sich auf 30.- Euro pro Person und Ausgabe und beinhaltet die Ta-geskarte des jeweiligen Skigebietes, den Skikurs, den Aperitif und die gesamte Skiausrüs-tung. Diese kann bei den lokalen Skiverleihen abgeholt werden. Die Anmeldung für den „Sabato Super Samstag“ erfolgt online unter www.sabato-super-samstag.com „Sabato Super Samstag“ Termine:Pfelders (7.12.), Schwemmalm (21.12.), Schnalstaler Gletscher (11.01.), Meran 2000 (18.01.), Vigiljoch (01.02.)STOL ist bei der Auftaktveranstaltung dabei und zeigt die besten Bilder.

som