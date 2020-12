Sylvester-Special mit bis zu 21% Rabatt im Tirler – Ihrem Bio-Hotel auf der Seiser Alm

Freuen Sie sich auf unser Sylvester-Special zum Saisons-Start vom 30. Dezember bis zum 10. Januar. Erleben Sie den Winter in den Dolomiten und bewundern Sie die wunderschöne Naturkulisse der Seiser Alm bei einem gemütlichen Aufenthalt zum Jahreswechsel im Hotel Tirler.Starten Sie durch in den Winter in den Dolomiten mit Tirler’s Dolomiti „Sylvester Special“ auf der Seiser Alm. Vergnügen Sie sich tagsüber im Schnee und relaxen Sie am Abend in unserer Wellnesslandschaft!Und das Beste ist: Tirler’s Dolomites Living Hotel liegt im Herzen der Seiser Alm! Umgeben von einem atemberaubenden Winter-Panorama!Buchungszeitraum: 30.12.2020 – 10.01.2021je nach Zimmerkategorie, Zeitraum und VerfügbarkeitVom Hotel direkt auf die Piste – Ob beim Schneeschuhwandern, Langlaufen oder Rodeln, bei oft strahlendem Sonnenschein lassen sich volle 60 Pistenkilometer auf der Seiser Alm erkunden, und das direkt vor der Haustür des Hotel Tirler.Hier geht's zur spektakulären 360° Tour:Erst Winter-Abenteuer, dann Wellness Auszeit – Denn was gibt es Schöneres als nach einem Tag auf der Piste in unserer Pool Landschaft abzutauchen. Unser 800 m2 Curasoa-SPA mit hauseigener Quelle lädt nach einem Tag im Schnee dazu ein die Seele baumeln zu lassen.Dann hier anfragen oder gleich buchen Oder lassen Sie sich von unseren anderen Winterangeboten inspirieren.

