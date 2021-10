SYSTENT Führungsimpulse: Bevorstehende Veränderungen in der EU: Unternehmer übernehmen Verantwortung für die Zukunft

Die SYSTENT Führungsimpulse sind an die Führungs- und Managementebene der Südtiroler Unternehmen gerichtet und befassen sich mit menschen- und umweltgerechter Unternehmensführung.Bei diesem jährlichen Event werden Experten aus den Bereichen Arbeitssicherheit, Umweltschutz, Management und Gesundheitsschutz interessante Fachvorträge halten und die Teilnehmer zum Nachdenken anregen.Für heuer konnte unter anderem Europaparlamentarier Herbert Dorfmann als Referenten gewonnen werden. Er gibt Einblicke in die gerade aktuellen Themen in der EU.13:30 - 14:00 Come together14:00 - 14:15 Begrüßung und Einführung: Aribo Asam, Geschäftsführer SYSTENT GmbH14:15 - 14:45 Aktuelle Themen in Europa: Einschätzung zur Entwicklung der Europäischen Union zu den Themen Osterweiterung, Klima- und Umweltschutz u.a. Herbert Dorfmann, Mitglied des Europäischen Parlaments14:45 - 15:00 Das große Europaprojekt Brenner Basistunnel: Weichen stellen für die Zukunft. Heinz Tschigg, BBT-Infopoint15:00 - 15:30 Pause mit Gelegenheit zum Austausch15:30 - 16:15 Nicht warten sondern starten! Erfolgreiche Lösungen und praktische Beispiele für Nachhaltigkeit im Unternehmen. Philipp Nagel, SYSTENT GmbH16:15 - 17:15 Podiumsdiskussion mit Referenten und Teilnehmernab 17:15 Aperitif und GedankenaustauschSTOL ist on Tour und zeigt die besten Bilder.

