Tag der offenen Handwerksbrauereien am 22. April. KornCraft: Wo die Basis stimmt

Beim Tag der offenen Handwerksbrauereien,erfährst du bei Führungen wie Bier eigentlich gebraut wird, welche Rolle das Korn dabei spielt und welche Zutaten noch ins Südtiroler Bier kommen. Dabei dürfen Verkostungen natürlich nicht fehlen: ein leichtes Pils, ein fruchtiges Pale Ale oder ein würzigeres Bier – die Auswahl ist von Brauerei zu Brauerei unterschiedlich. Was sie verbindet, ist das Qualitätszeichen Südtirol. Dieses garantiert, dass das Bier ausschließlich aus heimischem Malz und Wasser produziert wird. Das Braugetreide dafür stammt zu 100 % aus Südtirol. Und bei der Produktion müssen strenge Qualitätskriterien eingehalten werden, die von unabhängigen Kontrollstellen überwacht werden.Schon gewusst? Unsere Südtiroler Biere sind ideale Speisenbegleiter. Die Bitterstoffe im Bier regen den Appetit an und säubern den Gaumen. So werden die Aromen und feinen Nuancen der Gerichte ganz anders wahrgenommen. Ob hell oder dunkel, leicht oder bitter: Unter Südtirols Biervielfalt ist zu jedem Gericht rasch das passende Bier gefunden. Und auch zum Aperitif kann das Südtiroler Bier eine erfrischende Abwechslung sein. Für weitere Tipps erkundige dich am besten direkt vor Ort bei Südtirols Bierbrauern.Folgende Braumeister erwarten dich mit ihrem breiten Repertoire an Bieren mit Qualitätszeichen Südtirol:Weitere Infos findest du unter suedtirolerbier.com