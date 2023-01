Tag der Offenen Tür am Berufsbildungszentrum Bruneck

Interessierte Jugendliche, die sich orientieren möchten und Eltern können den SchülerInnen während des Praxisunterrichts über die Schulter schauen und erhalten die Möglichkeit, sich bei den Fachlehrpersonen zu informieren und die einzelnen Ausbildungsmöglichkeiten in den Bereichen Handwerk, Handel, Dienstleistung und Industrie kennenzulernen.So stehen viele verschiedene Fachrichtungen wie Metalltechnik, Elektrotechnik, Informatik, Holz, Bautechnik, Heizungs-, Lüftungs- und Sanitärtechnik, Handel und Verwaltung sowie Frisur und Schönheitspflege zur Auswahl.Die verschiedenen Ausbildungswege wie die Vollzeitausbildung und das duale System in einigen Lehrberufen werden ebenso vorgestellt wie der maturaführende Lehrgang und die beruflichen Weiterbildungs- und Erwachsenenkurse.Außerdem wird die Berufsberatungsstelle vertreten sein und interessierte Jugendliche bei Bedarf beraten.Alle BesucherInnen sind zudem eingeladen, beim dreisprachigen Quiz mitzumachen: den GewinnerInnen winken tolle Preise in Form von schuleigenen Produkten aus den Fachbereichen, welche an der Schule vertreten sind.Auch Einschreibungen sind an diesem Tag möglich:In der Bibliothek des Berufsbildungszentrums geben Lehrpersonen bei Bedarf Hilfestellung bei der Anmeldung, welche online erfolgen muss. Von 16.01. bis 15.02.2023 dauert die Anmeldefrist. Allfällige Auskünfte zu den Aus- und Weiterbildungsangeboten am BBZ erteilt das Sekretariat.Die Schulgemeinschaft des BBZ freut sich auf zahlreiche Gäste.STOL ist on Tour und zeigt die besten Bilder.