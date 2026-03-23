Auf dem Programm stehen Weinverkostungen sowie geführte Rundgänge durch die verschiedenen Weinkeller, bei denen spannende Informationen über die Arbeitsschritte vom Weinberg bis zur Flasche vermittelt werden. Fachkundige Mitarbeiter der Kellerei begleiten die Gäste durch die Produktionsstätte und erklären die Philosophie der Kellerei Meran.<BR \/><BR \/>Die Kellerei Meran feiert im Jahr 2026 ihr 125-jähriges Bestehen. Ihre Wurzeln reichen bis ins Jahr 1901 zurück, als die Marlinger Kellerei gegründet wurde. Aus der Fusion mit der Meraner Weinkellerei im Jahr 2010 entstand die heutige Genossenschaft, die heute rund 350 Mitglieder vereint, die etwa 270 Hektar Rebfläche im Meraner Land und im Vinschgau bewirtschaften.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1289406_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Mit ihrem modernen Sitz in Marling, der 2013 nach erfolgter Renovierung neu eröffnet wurde und eine Panorama-Önothek mit Blick auf das gesamte Meraner Land beherbergt, verbindet die Kellerei Meran erfolgreich Tradition, Architektur und Weinbaukultur. Die Weine der Genossenschaft entstehen aus dem Zusammenspiel alpiner und mediterraner Einflüsse und spiegeln die außergewöhnliche und facettenreiche Vielfalt zweier gegensätzlichen Weinberggebiete wider.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1289409_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Der Tag der offenen Tür bietet Weininteressierten, Einheimischen und Gästen eine ideale Gelegenheit, die Kellerei, ihre Geschichte und ihre Weine kennenzulernen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Parkmöglichkeit: Parkplatz COFRUM in Marling mit Shuttle-Service im 10-Minuten-Takt.<BR \/><BR \/>STOL zeigt die schönsten Bilder.