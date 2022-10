Tearna Måchårt & Bauernkuchl

Melchamuis, Dämpfa, Tirschtlan, Pressknödel, Erdäpflblattln und andere Köstlichkeiten der Puschtra-Kost und Alt-Terner Gerichte stehen auf der Speisekarte - Foto: © s Terner Schmelzpfandl

Die Heimatbühne Terenten sorgt beim Goschthaus-Theater für Lacher. - Foto: © s Terner Schmelzpfandl

An den Sonntagen locken Bauernmarkt und traditionelles Kunsthandwerk der Tearna Måchårt - Foto: © s Terner Schmelzpfandl

Faszinierende Technik anno dazumal: eine 500 Jahre alte wasserbetriebene Kornmühle kann besichtigt werden - Foto: © s Terner Schmelzpfandl

Brotbackkurs und auch bei Geschichten aus der Kornkammer wird am Bauernhof Brot gebacken - Foto: © s Terner Schmelzpfandl

Auf Du… mit der Kuh - Foto: © s Terner Schmelzpfandl

Es ist Schmelzpfandlzeit in Terenten! Das Dorf an der Pustertaler Sonnenstraße lockt zehn Tage lang kleine und große Besucher mit Abenteuer, Erlebnis und Genuss.Derbietet besonders viel Interessantes:Diezeigt traditionelles Kunsthandwerk: Was ist Klöpfeln, was sind Klosterarbeiten? Wie wird ein Schuh gemacht, wie Bürsten und wie Körbe? Filzen, Nähen, Drechseln, Federkiel sticken und mehr wird ebenso vorgeführt.Derbietet Selbergmochts vom Bauern und diegibt Einblicke in alte Bräuche, Gewohnheiten und Rezepte: Was bedeutete der Löffel am Hut und was hat es mit schwarzen Küchen auf sich?Die Themenwanderungführt zu 500 Jahre alten wasserbetriebenen Kornmühlen und zum Brotbacken auf den Bauernhof.Für den Genuss empfiehlt sich einetraditionell und neu interpretiert aufgetischt.Die Heimatbühne Terenten versüßt von Montag bis Freitag das Abendmenü mit lustigen Sketchs und unterhaltsamen Lachern. Jeden Abend ein anderes Restaurant, jeden Abend ein anderes Menü – jeden Tag begleitet von humorvollen Einlagen.FR 14.10. AlpeggerhofMO 17.10. EdelweissDi 18.10. Nico’s SportbarMi 19.10. TirolerhofDo 20.10. WaldrastZusatztermine: Reservierung 0472 546140Genuss im Alpeggerhof, Nico’s Sportbar, Edelweiss, Tirolerhof, Waldrast| DO 20.10.Traditionelle, aber auch viele moderne Gerichte lassen sich aus Getreidesorten zubereiten: ein knuspriges Dinkelbrot, ein Amaranth Porridge mit Früchten, Hirselaibchen, Einkorn Nudeln mit Gemüsesauce, Schwarzplentener Riebl und vieles mehr.| FR 21.10.SO 16. + 23.10. | SA 22.10.| SO 16.+23.10.| SO 16.+23.10.| SO 16.+23.10.| SO 16.+23.10.Geführte Wanderung mit Mühlenbesichtigung und Brotbacken| Tirolerhof| Waldrast| Tirolerhof| Nico’s Sportbar| AlpeggerhofInfos und AnmeldungTel. 0472/546140 - www.schmelzpfandl.com