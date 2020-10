Terner Bauernkuchl

Schmelzpfandlküche am Morgen, zu Mittag und am Abend! Besondere Highlights sind heuer die Abende Korn, Kern & Co, Wein & Genuss, Tirtlan & Suppen nach Herzenslust und ein Degustationsmenü vom Haubenkoch. Ein Koch & Genuss Abend mit alten und neuen Getreidesorten, traditionelles Kunsthandwerk der Tearna Måchårt, Bauernmarkt, Besichtigung von Kornmühlen und Brot backen am Bauernhof runden das Programm ab.Alle Infos finden Sie auf www.schmelzpfandl.com 16. – 25.10.Genuss in den teilnehmenden Betrieben| SO 18.10.| SO 11.+18.+25.10.| SO 18.+25.10.| MO 19.10.| MO 19.10.| DO 22.10.Von Hafer und Weizen bis Quinoa und Amaranth: gemeinsam kochen und verkosten.Infos & Anmeldung: https://www.volkshochschule.it | DO bis SO beim Lechnerhof| Weinkost mit 4-Gang-Menü | FR 16.10. im Edelweiss| 5-Gang-Menü | DI 20.10. im Edelweiss| MI+DO 21.+22.10. im Waldrast| FR 23.10. im TirolerhofTel. 0472/546140

