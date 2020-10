Terner Bauernkuchl – noch dieses Wochenende!

Am Sonntag zudem, Besichtigung von 500 Jahre altenund großerAlle Infos finden Sie auf www.schmelzpfandl.com 16. – 25.10.Genuss in den teilnehmenden Betrieben Lechnerhof, Alpeggerhof, Edelweiss, Tirolerhof und Waldrast| DO bis SO beim Lechnerhof| SO 11.+18.+25.10.| SO 18.+25.10.Wein & Genuss | Weinkost mit 4-Gang-Menü | FR 16.10. im EdelweissKorn, Kern & Co | 5-Gang-Menü | DI 20.10. im EdelweissTirtlan und Suppen nach Herzenslust | MI+DO 21.+22.10. im WaldrastKoch & Genuss Abend | DO 22.10.Von Hafer und Weizen bis Quinoa und Amaranth: gemeinsam kochen und verkosten.Degustationsmenü mit Haubenkoch Manuel Ebner | FR 23.10. im TirolerhofTearna Måchårt – Kunsthandwerk | SO 18.10.Kulturwanderung „Vom Korn zum Brot“ | MO 19.10.Brot backen am Bauernhof | MO 19.10.Tel. 0472/546140 - www.schmelzpfandl.com

