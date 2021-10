Terner Bauernkuchl – Puschtra Korn, Kost und Kultur in Terenten

Genießen Sie Schmelzpfandl Frühstück, Menüs aus der Bauernkuchl, Schmelzpfandl Pizza und Burger sowie Wein & Genuss, Alles Käse und Tirtlan & Suppen. Traditionelles Kunsthandwerk der Tearna Måchårt, Bauernmarkt, geführte Wanderungen und Besichtigungen, Entspannung & Genuss am Morgen, Geschichten aus der Kornkammer und das Bilderbuchkino „Die kleine Kranzkuh Tini“ runden das Programm ab. Alle Infos auf www.schmelzpfandl.com Genuss im Alpeggerhof, Nico’s Sportbar, Edelweiss, Tirolerhof, Waldrast| SO 17.10.Schintlkliaba, Zaunflechta, Töpfarin, Kunstgestalter, Guasldrana, Schneidarin, Schuischta, Dragsla, Filzarin, Klosterarbeiten, Messoschmied, Schnitzla, Spinnarin, Feddokielstickarin und Birschtnmocha zeigen ihr Handwerk| SO 17.+24.10.Gutes vom Bauern und handgemachte Schätze| SO 17.+24.10.Besichtigung einer 500 Jahre alten wasserbetriebenen Kornmühle| SO 17.+24.10.Brot backen am Bauernhof und der Weg vom Korn zum Mehl in einer alten Kornmühle| FR 15.+22.10.| MI 20.10. | 8.00 – 10.00 UhrMobilisations-und Entspannungsübungen am Morgen, anschließend gemeinsames Schmelzpfandl Frühstück.| SO 24.10. | 11.00 und 15.00 Uhrideal für Kinder bis 8 Jahre| FR 15.10. im EdelweissWeinkost mit 4-Gang-Menü mit Gerichten aus der Bauernkuchl| MI+DO 20.+21.10. im Waldrast| FR 22.10. im Edelweiss5-Gang-Menü mit Produkten der Südtiroler Käsereien| SA 23.10. im Tirolerhof| täglich im Tirolerhof| täglich im Waldrast| täglich anderes Menü im Tirolerhof| täglich in Nicos’s SportbarTel. 0472/546140 - www.schmelzpfandl.com

