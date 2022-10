Terner Bauernkuchl: Puschtra Korn, Kost und Kultur in Terenten

An den Sonntagen locken Bauernmarkt und traditionelles Kunsthandwerk der Tearna Måchårt - Foto: © s Terner Schmelzpfandl

Köstlichkeiten aus Omas Rezeptbuch kommen auf den Tisch. - Foto: © s Terner Schmelzpfandl

Die Heimatbühne Terenten sorgt beim Goschthaus-Theater für Lacher. - Foto: © s Terner Schmelzpfandl

Traditionelles Kunsthandwerk der Tearna Måchårt: Klöppeln, Klosterarbeiten, Federkiel sticken, Drechseln, Filzen, Körbe flechten, Bürsten machen und mehr.

Brotbackkurs und auch bei Geschichten aus der Kornkammer wird am Bauernhof Brot gebacken. - Foto: © s Terner Schmelzpfandl

Auf Du… mit der Kuh - Foto: © s Terner Schmelzpfandl

Genießen Sie Melchermuis, Dämpfa, Tirtlan, Menüs aus der Bauernkuchl, Schmelzpfandl Frühstück, Schmelzpfandl Pizza und Burger sowie Genuss und Unterhaltung, Essen und Lachen beim Goschthaus-Theater mit der Heimatbühne Terenten.Traditionelles Kunsthandwerk der Tearna Måchårt, eine Ausstellung zur „Esskultur im Wandel der Zeit“, ein Brotbackkurs sowie ein Kochkurs zu alten und neuen Getreidesorten, Bauernmarkt, Mühlenbesichtigung und Geschichten aus der Kornkammer runden das Programm ab. Alle Infos auf www.schmelzpfandl.com Genuss im Alpeggerhof, Nico’s Sportbar, Edelweiss, Tirolerhof, WaldrastFR 14.10. AlpeggerhofMO 17.10. EdelweissDi 18.10. Nico’s SportbarMi 19.10. TirolerhofDo 20.10. WaldrastZusatztermine: Reservierung 0472 546140| DO 20.10.Traditionelle, aber auch viele moderne Gerichte lassen sich aus Getreidesorten zubereiten: ein knuspriges Dinkelbrot, ein Amaranth Porridge mit Früchten, Hirselaibchen, Einkorn Nudeln mit Gemüsesauce, Schwarzplentener Riebl und vieles mehr.Weitere Infos & Anmeldung | FR 14.+21.10.SO 16. + 23.10. | SA 22.10.| SO 16.+23.10.| SO 16.+23.10.| SO 16.+23.10.| SO 16.+23.10.Geführte Wanderung mit Mühlenbesichtigung und Brotbacken| Nico’s Sportbar| Waldrast| Tirolerhof| Nicos’s Sportbar| AlpeggerhofTel. 0472/546140 - www.schmelzpfandl.com