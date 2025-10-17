Vom 17. bis 26. Oktober laden die Gastronomiebetriebe in Terenten dazu ein, traditionelle Gerichte aus Großmutters Küche zu genießen – mal originalgetreu, mal raffiniert, mal neu interpretiert. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1219506_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><b>„lustig & guit“ - Schmelzpfandl live<\/b><BR \/>Ein besonderes Highlight ist heuer das neue Format <a href="https:\/\/drive.google.com\/file\/d\/15yS-LBQ-8CkC21zvo9HTVmcT5Vnodf6D\/view" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">„lustig & guit - Schmelzpfandl live<\/a>“. Am <b>Freitag, 17.10. um 19.30 Uhr und am Sonntag, 19.10. um 12 Uhr<\/b> erwartet die Besucher ein stimmungsvolles Erlebnis im Stil des Musikantenstadls: Alpeggerhof, Edelweiss und Montara tischen ein 4-Gang-Menü auf, dazu sorgen die Heimatbühne Terenten, der Männerchor, die Band Freiheit sowie die Mini-Schuhplattler der ehemaligen Ackerklasse für beste Unterhaltung. Info & Anmeldung im Infobüro Terenten unter 0472 546140.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1219509_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><b>Ausstellung bäuerlicher Geräte, Mühlenbesichtigung & Bauernmarkt<\/b><BR \/>An den Sonntagen 19. und 26. Oktober kann von 10 bis 14 Uhr eine der 500 Jahre alten noch funktionstüchtigen <b>Kornmühlen<\/b> besichtigt werden. Im Dorfzentrum locken von 10 bis 16 Uhr ein <b>Bauernmarkt<\/b> sowie eine <b>Ausstellung alter bäuerlicher Geräte<\/b>. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1219512_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><b>Einkehr bei Bäuerinnen<\/b><BR \/>Der Arche Hof Alpegger erwartet Besucher am Samstag, 19. und 26. Oktober, jeweils von 8.30 bis 11 Uhr zu <b>Frühstück am Bauernhof mit anschließender Hofführung<\/b> mit seltenen Rassen und Sorten wie Zackelschaf, Mangalitza Schweine, Blaue Wienerhasen und Pustertaler Sprinzen. Anmeldung im Arche Hof Alpegger unter 347 640762<BR \/><BR \/>Die <b>Genusswanderung „Selbstgemachtes & Kräuterschätze“<\/b> führt am Mittwoch, 22.10. zu Bäuerin Johanna und in Marthas „„s milla Ladile“. Dabei können allerlei selbstgemachte Köstlichkeiten verkostet werden. Info & Anmeldung im Infobüro Terenten unter 0472 546140. <BR \/><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1219515_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><b>„Tearna Måchårt trifft Tearna Genuss-Standeln“<\/b><BR \/>Der <b>Sonntag, 26.10.<\/b> steht im Zeichen von <b>Tearna Måchårt<\/b> und <b>Tearna Genuss-Standeln<\/b>: Ob Klöppeln, Körbe flechten, Messer schmieden, Federkiel sticken, oder mehr: Besucher können hautnah miterleben, wie traditionelles Handwerk entsteht. Kinder dürfen sich auf die <b>Kindowerkstott<\/b> sowie Spiel und Spaß freuen. Am Platz locken <b>Genuss-Standln<\/b> mit Gerstsuppe, Tirtlan, Polenta-Schweinebauch-Spieß, Schupfnudel mit Kraut, Dinkelspatzlen mit Kaminwurze-Lauch-Graukäse-Sauce, Wild-Burger, Kirchtagskrapfen, Süßem und Kastanien.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1219518_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><b>Genuss beim<\/b> s Terner Schmelzpfandl <b>vom 17. – 26.10.2025<\/b>:<BR \/> <a href="http:\/\/www.schmelzpfandl.com\/de\/terner-bauernkuchl.html" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">alle Speisekarten sind online<\/a><BR \/><BR \/><b>Frühstück:<\/b><BR \/>-Hotel Tirolerhof: 7.30 – 10.00, täglich auf Reservierung<BR \/>-Arche Hof Alpegger: samstags 7.30 – 11.00 auf Reservierung <BR \/><BR \/><b>mittags & abends<\/b><BR \/>-Restaurant Hohenbichl: 11.30 – 13.30 & 18.00 – 20.30, kein Ruhetag<BR \/>-Restaurant Montara: mittags auf Anfrage, abends 18.30 – 20.30, kein Ruhetag <BR \/>-Restaurant Wiedenhofer: 12.00 – 13.30 & 18.00 – 20.30, Dienstag Ruhetag<BR \/><BR \/><b>„lustig & guit“ - Schmelzpfandl live am 17.10. und 19.10. im Vereinshaus<\/b><BR \/>4-Gang-Menü von Alpeggerhof, Edelweiss, Montara <BR \/>Unterhaltung von Heimatbühne Terenten, Männer-Chor, Band Freiheit und den Mini-Schuhplattlern <BR \/><BR \/><b>„Tearna Genuss-Standeln“ am 26.10. am Dorfplatz<\/b><BR \/>Edelweiss, Montara, Stocknerhof, Gfrillerhof, Wagmannhof<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1219521_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><b>Infos und Anmeldung<\/b><BR \/>Tel. 0472\/546140 - <a href="https:\/\/www.schmelzpfandl.com\/de\/terner-bauernkuchl.html" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">www.schmelzpfandl.com<\/a><BR \/> <a href="https:\/\/drive.google.com\/file\/d\/15yS-LBQ-8CkC21zvo9HTVmcT5Vnodf6D\/view" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Folder 2025 <\/a>