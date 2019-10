Terner Bauernkuchl: Traditionelle Köstlichkeiten

Puschtra Korn, Kost und Kultur in Terenten… das gibt es vom 18. Oktober bis 217. Oktober auf Bauernhöfen und in Gastlokalen in Terenten.





Dazu wird ein reiches Rahmenprogramm mit Bauernhof-Sunnta, Kunsthandwerk samt Kindowerkstott der Tearna Måchårt, Genuss-Runde mit Einkehr in 4 Betrieben, Frühstück am Bauernhof, Bauernmarkt, Besichtigung traditioneller Kornmühlen, Brot backen am Bauernhof, geführte Wanderung sowie Wein & Genuss angeboten.Bauernkuchl | 18. – 27.10.:Gerichte aus Großmutters Rezeptbuch auf Bauernhöfen und in GastlokalenNEU!! Bauernhof-Sunnta | 20.10. | 10-16 UhrStreichelzoo, Heuhüpfen, Basteln & Genussbeim Stocknerhof und Moar zu PeinKindowerkstott | SO 27.10. | 9.30-16 UhrTearna Måchårt – KunsthandwerkTraditionelles Kunsthandwerk wie filzen, Korb flechten, spinnen, drechseln, Federkielstickerei und vieles mehr.Genussrunde |SA 19. + 26.10. | Start um 16 Uhr4 Betriebe auf einen Streich – geführte Genusswanderung – in jedem Betrieb wird 1 Gang serviert.Frühstück am Bauernhoftäglich am KuenhofBauernmarkt | SO 20.+27.10. | 9.30-16 UhrMühlenbesichtigung |SA+SO 19./20./26./27.10. jeweils 10-15 UhrBrot backen auf dem Falkenhof | SA+SO 26./27.10. jeweils 10-16 UhrWein & Genuss | FR 18.10. |Restaurant EdelweissWeinkost mit 4-Gang-MenüKulturwanderung | MO 21.10. | 9-14 Uhr„Vom Korn zum Brot“: Mühlenbesichtigung und Brot backen am BauernhofGroßer KinderspielplatzMinigolf mit 18 BahnenSA/SO 14-18 UhrMehr Infos gibt es hier. Das Programm im Überblick findet man im Flyer STOL ist on Tour und zeigt die besten Bilder.

