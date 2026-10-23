Ein Hauch Geschichte, edle Parfüms und jahrhundertealte Handelstradition: Wer durch die Bozner Lauben spaziert, kommt an Thaler kaum vorbei. Das Unternehmen zählt zu den traditionsreichsten Geschäften der Stadt. Seine Wurzeln reichen bis ins Jahr 1763 zurück. Damals eröffnete Josef Anton Thaler am heutigen Standort eine Wachswarenfabrikation und Seifensiederei. Später entwickelte sich daraus eine medizinal Drogerie und Kolonialwarenhandlung, in der neben Wachswaren, Seifen und Heilmitteln auch Gewürze aus fernen Ländern verkauft wurden.<BR \/><BR \/><b>Neuanfang nach dem Krieg<\/b><BR \/><BR \/>Einen entscheidenden Wendepunkt brachte das Jahr 1946: Hans Schwienbacher übernahm mit seiner Schwester Anni die Drogerie und legte den Grundstein für die Entwicklung zum modernen Handelsunternehmen. Mit unternehmerischem Gespür baute er das Sortiment aus, gründete einen Großhandel und setzte zunehmend auf Schönheit und Gesundheit. Die Töchter Heidi und Veronika entwickelten das Geschäft weiter. Die Familie Schwienbacher-Kaspareth führt die Tradition bis heute fort. An der Spitze steht heute Christian Kaspareth, Sohn von Veronika Schwienbacher und Erich Kaspareth.<BR \/><BR \/><b>„Thaler arôme“: Bozner Lebensart<\/b><BR \/><BR \/>Aus der einstigen Drogerie entstand Schritt für Schritt ein vielseitiges Unternehmen. Herzstück ist das Stammhaus unter den Bozner Lauben, das sich längst auch gastronomisch geöffnet hat: Mit einer Champagnerie und dem Restaurant „Thaler arôme“ verbindet das Unternehmen Einkaufen, Genuss und urbanes Lebensgefühl.<BR \/>Zum Geschäftsfeld gehören außerdem mehrere Parfümerien, der 1990 gegründete Drogeriemarkt Marka mit mittlerweile 14 Filialen in ganz Südtirol, das Reformhaus Thaler Vital und der Großhandel in Bozen Süd. Das Angebot reicht von Kosmetik und Pflegeprodukten bis hin zu exklusiven artistischen Duftkreationen und seit einigen Jahren Schaumweinen. Insgesamt beschäftigt das Unternehmen an die 100 Mitarbeitende.<BR \/><BR \/><b>Ein Bekenntnis zu den Ortszentren<\/b><BR \/><BR \/>Die Firma Thaler zeigt, welche Bedeutung traditionsreiche Unternehmen für die Ortskerne und Stadtzentren haben. Bei der Standortwahl setzt die Unternehmensspitze bewusst auf die Ortszentren – dort, wo Geschäfte nicht nur Waren anbieten, sondern auch Treffpunkte schaffen, soziale Kontakte fördern und zur Identität eines Ortes beitragen. „Und dies aus Überzeugung“, erklärt Christian Kaspareth. „Wir betreiben – mit Ausnahme des Verteilerzentrums in Bozen Süd – unsere Geschäfte und Märkte dort, wo die Menschen sind. Nicht in Gewerbezonen. Dies gehört zur Unternehmensphilosophie unseres Betriebes.“<BR \/><BR \/><b>Vielfalt als Zukunftsprojekt<\/b><BR \/><BR \/>Auch für die Zukunft sind die Weichen gestellt. „Meine drei Söhne sind in den Betrieb eingestiegen – und jeder von ihnen hat seine ganz besondere Passion mitgebracht. Einer von ihnen beispielsweise hat eine Leidenschaft für Weine und hält enge Kontakte zu Winzern. Daraus haben wir vor Jahren ein weiteres Geschäftsfeld - Thaler Wein Selection entwickelt, abseits des hart umkämpften Parfümerie und Drogerie Einzelhandels“, erklärt Christian Kaspareth.<BR \/>Damit schließt sich ein Kreis: Thaler setzt erneut auf ausgewählte Spezialitäten – in der Anfangszeit waren es Kolonialwaren, heute sind es Schaumweine. Die Geschichte zeigt, dass Tradition nicht Stillstand bedeutet, sondern immer wieder neue Wege eröffnen kann.<BR \/><b><BR \/>Wussten Sie, dass<\/b><BR \/><i>das Thaler-Haus unter den Bozner Lauben mit seinen 500 Quadratmetern Verkaufsfläche zu den großen Lauben-Fachgeschäften gehört? Auf insgesamt fünf Ebenen treffen exklusive Düfte, Beauty- und Lifestyle Produkte aufeinander. 2012 erweiterte das Familienunternehmen das Angebot, um den Gastronomie-Bereich. Möglich machte dies Flora die Ehefrau von Christian Kaspareth. Anfänglich mit Ausschank von Schaumweinen, 2016 mit einem Restaurantbetrieb über den Dächern der Stadt.<\/i><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1374756_image" \/><\/div>