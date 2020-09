Thermale Verwöhnung im Burgenland

Ein Paradies aus aus wohltuenden Aromen und Dämpfen erwartet sie im burgenländischen REDUCE Hotel Thermal. Mit der weitläufigen Thermen- und Saunawelt auf 4.000 qm werden Ihre Sinne mit dem gebührenden Luxus behandelt und die Regeneration Ihrer Reize in den Fokus gestellt. Die facettenreichen Wellnesseinrichtungen lassen Sie federleicht durch das Hotel schweben – von einer herrlich duftenden Kräuter-Biosauna über den römischen Saunabereich bis hin zum idyllischen Thermengarten. Dabei werden die aktuellsten Hygienevorschriften stets beachtet und alle Einrichtungen gründlich desinfiziert.Kuilinarische Köstlichkeiten runden das Wohlfühlpaket harmonisch ab. Mit Bedacht auf saisonale Geheimtipps und regionale Gaumenfreuden bereitet Ihnen das Restaurant Hermes mit Leidenschaft und Können professionelle Genussmomente. Auch Veganer kommen mit ausgefeilten und raffinierten Kreationen auf ihre Kosten.Komfort und Behaglichkeit durchströmen auch die Innenarchitektur Ihres Zimmers. Über hochwertigem Parkettboden durchqueren Sie Ihr geräumiges Reich und erreichen Ihren eigenen Privatbalkon. Genießen Sie von dort den phänomenalen Ausblick auf Österreichs Landschaftskulisse und befinden Sie sich im Einklang mit den ruhigen Wundern der Natur.In der sanften Hügellandschaft des Südburgenlands, gesegnet von vielen Sonnenstunden, können Sie auch einer Vielzahl von Outdoor-Aktivitäten frönen. Erkunden Sie die Region rund um das wohlbehütete Bad Tatzmannsdorf auf einer vitalisierenden Fahrradtour oder beleben Sie Ihren sportlichen Geist mit einer Partie Golf direkt im charismatischen Kurort.Entdecken Sie diesen und eine Vielzahl anderer exklusiver Deals, deren Qualität und Güte stets mit Leib und Seele geprüft werden. Da uns auch Ihr Seelenfrieden am herzen legt, können Sie unsere Angebote bis zu acht Tage vor Reisenatritt kostenfrei stornieren.Vitalisierende Aromen und Dämpfe in der Therme – bis zu -60% bei Secret Escapes − Mehr erfahren! Entdecken Sie diesen und viele weitere Deals jetzt bei Secret Escapes – Jetzt kostenlos anmelden und Mitglied werden!

