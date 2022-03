Therme Meran 8. März: Gratis-Ticket für Frauen!

Gönnt euch am Internationalen Frauentag eine Auszeit in der Therme Meran und ihr bekommt ein Gratis-Ticket für euren nächsten Besuch dazu. Dasfür einen Folgebesuch in den Pools der Therme bekommen alle Kundinnen, die am 8. März die Angebote dernutzen, Zeit in denundverbringen oder sich imdie neueste Sport- und Bademode aussuchen.Dabei habt ihr natürlich die freie Wahl: Egal ob ihr euch in der MySpa mit einer Pediküre auf den Frühling vorbereitet, eine Massage genießt oder euch mit einer Gesichtsbehandlung verwöhnen lasst. Jede MySpa-Kundin am 8. März erhält das Gratis-Ticket.Außerdem wartet das Gratis-Ticket auf alle Besucherinnen, die den Frauentag mit ein paar entspannenden Stunden in den Pools oder Saunas verbringen sowie auf alle Kundinnen im Shop der Therme, ab einem Einkauf von 50 €. Das Gratis-Ticket ist ein ganzes Jahr gültig und kann jederzeit eingelöst werden, wenn immer Frau mal kurz abtauchen will.Am Frauentag bekommen alle weiblichen Gäste des Restaurants Bistro Therme ein kostenloses Glas Prosecco zum Mittagessen serviert. Zum Wohl, auf alle Frauen!

