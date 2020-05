Therme Meran sagt: Danke an alle Mamis!

In vielen Fällen betrifft das vor allem die Mütter. Sie müssen rund um die Uhr erziehen und unterhalten, Hausaufgaben erklären und die Familie versorgen. Besonders für berufstätige Mamis eine Gratwanderung: Wer nicht von zu Hause arbeiten kann, hat kaum die Möglichkeit, eine Betreuung für die Kinder zu finden. Wer von daheim arbeiten kann, hat es auch nicht einfach, Ruhe und Konzentration zu finden.In den vergangenen Wochen ist uns nicht nur bewusst geworden, wie aufgeschmissen unsere Gesellschaft ohne Pflegekräfte und Supermarkt-Verkäuferinnen wäre. Wir haben auch gelernt, dass es ohne die Superkräfte vieler Mütter einfach nicht funktionieren würde.Daher ist das Dankeschön an diesem Muttertag ganz besonders groß. Mamas, Mamis, Muttis und Moms: Ihr seid die Besten! Egal, ob eure Kinder noch klein oder schon groß sind.Sobald es die Situation erlaubt, haben sich unsere Mütter auf jeden Fall eine Auszeit mit Verwöhn-Programm verdient. Daher ein Tipp für alle, die an diesem Sonntag ein Geschenk für die Zeit danach machen wollen: Die Wertgutscheine der Therme Meran können bequem online gekauft und flexibel genutzt werden. Entweder für eine entspannende Behandlung im MySpa, für einen Wohlfühl-Tag im Thermenpark oder beim Shopping im Thermen-Shop. Da noch nicht klar ist, wann die Therme wieder öffnen darf, sind alle Gutscheine mindestens 24 Monate gültig.Hier geht's zu den Gutscheinen

