Therme Meran Special Night: Am Valentinstag bis Mitternacht geöffnet

Foto: © Therme Meran – Manuel Kottersteger

Foto: © Therme Meran – Manuel Kottersteger

Foto: © Therme Meran – Manuel Kottersteger

Entspannt baden, stimmungsvolles Kerzenlicht, musikalische Begleitung mit dem Klavier, ein feines Abendessen und vor allem ganz viel gemeinsame Zeit. Zur Special Night am Tag der Verliebten bleiben die Pools und Saunas der Therme bis Mitternacht geöffnet.In der Sauna gibt es einen Spezial-Aufguss mit Rosenöl, sowie eine süße Überraschung nach dem Saunagang. Und weil Liebe auch durch den Magen geht, darf auch der kulinarische Genuss nicht zu kurz kommen.Neben dem Bade- und Saunavergnügen bietet die letzte der vier Special Nights auch ein spezielles Pasta-Gericht sowie Dessert für alle Gäste an.Den Eintritt mit Menü und einem Glas Prosecco gibt es ab 38 €, ohne Menü schon ab 22 € pro Person.Das seit Mitte November geöffnete Südtiroler Honigdampfbad ist das neue Highlight in der Sauna der Therme Meran, in dem die Gäste zu entspannender Musik und dem Summen der Bienen einen Honigaufguss und ein sanftes, aber tiefenreinigendes, Honigpeeling genießen können. Die sechseckigen Wabenzellen bieten im Dampfbad eine Sitzgelegenheit inmitten des Duftes von 100%igem Südtiroler Honig.Für alle, die den Valentinsabend ganz privat genießen wollen, gibt es die exklusiven Pool Suiten mit eigenem Wasserbett, Dampfsauna, Whirlpool und Dusche. Dazu bekommt ihr einen Obstteller, eine Flasche Südtiroler Sekt, Peeling und Packung für das Dampfbad und Badesalz für den Whirlpool. Im Pool Suite Paket (185 € für zwei Personen) sind außerdem das Special Night Menü enthalten.Beim Ticket für die Special Night hast du mehrere Möglichkeiten: nur Pools, Pools und Sauna, mit oder ohne Menü. Preis pro Person von 22€ (5-Stunden-Ticket nur Pools) bis 48 € (5-Stunden-Ticket Pools, Sauna und Menü).Alle Preise, Informationen und weitere Angebote gibt es auf der Website: www.thermemeran.it