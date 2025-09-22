<b>Pellets aus der Region, für die Region<\/b><BR \/><BR \/>Kurze Transportwege, höchste Qualität und ein verantwortungsvoller Umgang mit Ressourcen zeichnen <a href="https:\/\/www.theurl-pellets.at\/kontakt\/" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">THEURL Pellets<\/a> aus. Mit dem neuen Werk wird künftig jeder Teil des Baumstammes genutzt: Neben Brettschichtholz, Brettsperrholz (CLTPLUS), Hobel- und Schnittholz entstehen nun auch hochwertige Pellets – ein weiterer Schritt hin zu einer geschlossenen Kreislaufwirtschaft.<BR \/><BR \/><b>Verlässliche Lieferung mit eigenem Fuhrpark<\/b><BR \/><BR \/>Um eine zuverlässige und flexible Zustellung zu garantieren, investierte THEURL in einen firmeneigenen Fuhrpark: Die LKWs beliefern ab November 2025 <a href="https:\/\/www.theurl-pellets.at\/liefergebiet\/" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Haushalte und Betriebe<\/a> in <b>Osttirol, Südtirol, Oberkärnten und Pinzgau<\/b> – pünktlich, planbar und direkt vom Hersteller.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1209645_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><b>Bequem online bestellen<\/b><BR \/><BR \/>THEURL Pellets können ab sofort auch <a href="https:\/\/www.theurl-pellets.at\/liefergebiet\/" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">online<\/a> bestellt werden. Der Onlineshop bietet tagesaktuelle Preise, eine einfache Bestellabwicklung und maximale Flexibilität – Pellets lassen sich rund um die Uhr bestellen. Bestellungen bis Ende Oktober 2025 profitieren von einem <b>vergünstigten Einführungspreis.<\/b><BR \/><BR \/><b>-> Mehr Infos unter<\/b> <a href="https:\/\/www.theurl-pellets.at\/" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">www.theurl-pellets.at<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1209648_image" \/><\/div>