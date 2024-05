Tipps für Quereinsteiger - So schaffst Du den Einstieg in die Gastronomie

Du bist offen für Neues und hast Freude daran, Dir neue Fertigkeiten anzueignen? Dann wird Dir der Quereinstieg in die Gastronomie nicht schwerfallen.In der Regel wirst Du die erste Zeit von einem erfahrenen Kollegen begleitet, der Dir mit Tipps und Tricks zur Seite steht, bis Du mit dem neuen Aufgabengebiet vertraut bist und Du erste Aufgaben selbstständig erledigen kannst.Gleich nachfragen, wenn Dir etwas unklar ist! Deine Kollegen freuen sich über Eigeninitiative und helfen Dir gerne weiter.Egal in welchen Bereich Du einsteigen möchtest, der tägliche Kontakt zu Gästen und Deinen Team-Mitgliedern gehört genauso zum Job wie das gästeorientierte Verhalten, denn:Der Gast ist und bleibt König und die Gästezufriedenheit muss immer an oberster Stelle stehen.Versetz Dich in die Lage des Gastes und behandle ihn so, wie Du gerne behandelt werden möchtest.Es kommt öfter mal vor, dass ein Kollege ausfällt und Du kurzfristig einspringen oder nach Feierabend noch etwas länger bleiben musst. In den allermeisten Gastbetrieben ist es auch so, dass es die klassische 5-Tage-Woche mit Samstag, Sonntag frei nicht gibt. Auch mit der Arbeit an Feiertagen wirst Du Dich erst mal anfreunden müssen.Für den Quereinstieg in die Gastronomie musst Du folgendes wissen: hier arbeiten mehrere Bereiche Hand in Hand und daher ist es wichtig, dass Du ein absoluter Teamplayer bist und genügend Weitblick hast, um zu bemerken, wenn irgendwo Not am Mann (oder der Frau) ist.Du musst bereit sein, Anweisungen von anderen entgegenzunehmen und Deine Teamkollegen sollen sich auf Dich verlassen können. Immerhin arbeitet ihr für ein gemeinsames Ziel!Ohne ein wenig Multitasking-Fähigkeit wird Dir der Einstieg in die Gastronomie schwerfallen. Egal ob im Service , an der Rezeption oder in der Küche: Du musst meist mehrere Aufgaben gleichzeitig bewältigen. Wie sehr Du auch gefordert wird, es ist wichtig, dass Du einen kühlen Kopf bewahrst und ein professionelles, freundliches Verhalten an den Tag legst.Hotels, Restaurants, Cafés und Bars bieten vielfältige Berufsmöglichkeiten, auch für Quereinsteiger. Wenn Du Dir noch nicht ganz sicher bist, welchen Weg Du einschlagen möchtest, ist eine kostenlose Berufsberatung eine gute Möglichkeit, Klarheit zu bekommen.Weitere Infos zu einer Karriere in der Gastronomie findest du unter agenturmessner.com