Wenn der Herbst in Schenna Einzug hält, färben sich die Hügel in warmes Rot und Gold, und der Duft gerösteter Kastanien liegt in der Luft. Dann ist es Zeit für das Törggelen – jenes Fest, das jedes Jahr Genießer aus ganz Südtirol in das charmante Dorf lockt.<BR \/><BR \/>Ein Glas junger Wein, frisch aufgeschnittener Speck, noch warmer Apfelstrudel und Kastanien, die über offenem Feuer knistern – schon diese wenigen Zutaten reichen aus, um zu verstehen, warum diese Tradition so zeitlos ist.<BR \/><BR \/>Doch was das Törggelen wirklich besonders macht, ist mehr als nur gutes Essen: Es sind die gemütlichen Stuben voller Gesang, spontane Gespräche mit Fremden, die klare Herbstluft zwischen den Weinbergen – und dieses unvergleichliche Gefühl, genau zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein.<BR \/><BR \/><b>Ursprung und Tradition des Törggelen<\/b><BR \/><BR \/>Das Törggelen hat einen einfachen Ursprung: Nach der Weinlese luden die Bauern Freunde und Nachbarn ein, um gemeinsam auf den neuen Wein anzustoßen. Keine offizielle Veranstaltung, sondern ein geselliges Beisammensein mit gutem Essen und dem Gefühl, den Herbst gemeinsam zu genießen – gerade dann, wenn die Arbeit auf den Feldern zur Ruhe kam.<BR \/><BR \/>Was einst als ländlicher Brauch begann, hat sich im Laufe der Zeit zu einem beliebten Volksfest entwickelt – heute wird es nicht nur von Einheimischen mit Vorfreude erwartet, sondern zieht auch zahlreiche Gäste an, die Südtirols herbstliche Traditionen erleben möchten.<BR \/><BR \/>Wenn Sie am Törggelen teilnehmen, geht es nicht nur ums Essen und Trinken – es ist ein echtes Herbstgefühl: der Duft von gerösteten Kastanien, das Knistern des Feuers und lange Gespräche an rustikalen Holztischen.<BR \/><BR \/><b>Typische Symbole dieser Tradition sind:<\/b><BR \/>-junger Wein, serviert in urigen Weinkellern,<BR \/>-heiße Kastanien, die unter den Zähnen knacken,<BR \/>-Südtiroler Speck und Hauswürste mit frischem Bauernbrot,<BR \/>-deftige Klassiker wie Knödel, Suppen und herzhafte Berggerichte,<BR \/>-hausgemachte Süßspeisen wie Apfelstrudel und Krapfen,<BR \/>-volkstümliche Musik und Gesang, die das Herz wärmen.<BR \/><BR \/>So bleibt das Törggelen ein authentisches Fest – herzlich, traditionell und voller unvergesslicher Eindrücke.<BR \/><BR \/><b>Vom jungen Wein bis zu gerösteten Kastanien – die Sinnbilder des Törggelen<\/b><BR \/>An klaren Herbsttagen vermischen sich in den Gassen und auf den Wanderwegen rund um Schenna die Düfte und Aromen der Saison: Der junge Wein spielt dabei eine besondere Rolle – er wird großzügig in rustikale Gläser ausgeschenkt und mit heiterem Lächeln genossen, während auf den offenen Feuern Kastanien rösten und ihren warmen, würzigen Duft verströmen.<BR \/><BR \/>Diese Sinnbilder, gemeinsam mit herzhaften Speisen und stimmungsvoller Livemusik, machen den Charakter des Törggelen aus. Wer an einem langen Holztisch Platz nimmt, mit Bauern ins Gespräch kommt und lokalen Geschichten lauscht, spürt: Hier geht es nicht nur um Kulinarik, sondern um ein echtes Erlebnis. Spontane Begegnungen und herzliche Gastfreundschaft machen das Fest zu etwas ganz Besonderem.<BR /><BR />Dabei geht es um mehr als bloßes Genießen: Es ist ein Gesamterlebnis aus alpinen Aromen, kräftigen Geschmäckern und dem Gefühl, willkommen zu sein. Besonders beliebt sind wärmende Herbstgerichte, traditionelle Süßspeisen mit regionalem Obst und – natürlich – der junge Wein, der jeden Moment begleitet.<BR \/>Viele, die einmal beim Törggelen dabei waren, nehmen den Geschmack von Tradition und Gastfreundschaft mit nach Hause – in Form schöner Erinnerungen an ein echtes Südtiroler Festmahl.<BR \/><BR \/><b>Typische Spezialitäten, die das Törggelen so besonders machen:<\/b><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1234080_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><div class="img-embed"><embed id="1234083_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><b>Herbststimmung zwischen Landschaft und Geselligkeit<\/b><BR \/>Im Herbst zeigt sich Schenna von seiner malerischsten Seite: Die Weinreben leuchten in Rot und Gold, Kastanienbäume tragen reichlich Früchte und in der klaren Luft liegt der Duft von brennendem Holz. Wer auf den Wegen zwischen Höfen und Hügeln unterwegs ist, spürt eine besondere Ruhe – nur unterbrochen vom fröhlichen Stimmengewirr der Besucher, die zusammen feiern.<BR \/><BR \/>Das Törggelen ist weit mehr als nur gutes Essen und junger Wein. Es ist ein Moment, in dem Menschen unterschiedlichster Herkunft an einem Tisch zusammenkommen. Man sitzt eng beieinander, teilt die Speisen, stößt mit vollen Gläsern an und singt gemeinsam zu volkstümlichen Klängen. Diese echte, unverstellte Geselligkeit – geprägt von Lächeln und kleinen Gesten – macht das Erlebnis so unvergesslich.<BR \/><BR \/>Wer an dieser Tradition teilnimmt, nimmt nicht nur die Erinnerung an authentische Aromen mit nach Hause, sondern auch an gemeinsam verbrachte Stunden in einer Landschaft, die im Herbst ihren ganz besonderen Zauber entfaltet.<BR \/><BR \/><b>Touristische und kulturelle Bedeutung des Törggelen in Schenna<\/b><BR \/>In Schenna ist das Törggelen weit mehr als nur eine Gelegenheit, gemeinsam am Tisch zu sitzen: Es ist zu einem festen Ereignis geworden, das Besucher aus ganz Südtirol – und darüber hinaus – anzieht. Was einst als einfacher bäuerlicher Brauch begann, ist heute eine lebendige Brücke zwischen den Zeiten: Jahrhundertealte Traditionen werden hier zum geteilten Kulturerbe.<BR \/><BR \/>Für Gäste von außerhalb bedeutet das Törggelen, eine seltene Authentizität zu erleben – mit ehrlichem Essen, spontanen Liedern und Landschaften, die sich tief ins Gedächtnis einprägen. Für die Einheimischen ist es die Gelegenheit, ihre Identität mit Stolz zu zeigen und sie unmittelbar weiterzugeben. Gerade diese doppelte Seele – touristisch und kulturell – macht das Törggelen zu einem Fest, das Menschen und Region in einem echten, herzlichen Miteinander verbindet.<BR \/><BR \/><b>Warum das Törggelen in Schenna ein Muss im Südtiroler Herbst ist<\/b><BR \/>Das Törggelen in Schenna ist kein gewöhnliches Fest – es ist ein fester Bestandteil des Südtiroler Herbstes. Im Laufe der Jahre hat es sich zu einem Ritual entwickelt, das köstliche Aromen, eindrucksvolle Landschaften und geselliges Miteinander auf wunderbare Weise vereint. Wer einmal teilgenommen hat, weiß: Ein Glas junger Wein, eine Handvoll dampfender Kastanien und eine lange, fröhlich gedeckte Tafel reichen aus, um Erinnerungen zu schaffen, die bleiben.<BR \/><BR \/>Man stimmt spontan Lieder mit völlig Fremden an, teilt Speisen und Lächeln, als würde man sich schon lange kennen. Genau diese ehrliche, einfache und warme Atmosphäre macht