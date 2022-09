TopHaus lädt zur Bau-Messe

Sie ist das Südtiroler Highlight der Bauwirtschaft und die größte private Bau-Messe im Alpenraum: die TopHaus Bau-Messe. Alle zwei Jahre präsentiert das Unternehmen TopHaus AG – der große Baustoffhandel für Produkte im Bereich Massivbau, Holzbau, Trockenbau und Tiefbau sowie Garten- und Landschaftsbau – in Brixen die Neuheiten der Baubranche.Bei der letzten Ausgabe der TopHaus Bau-Messe im Jahr 2019 nutzten über 9000 Besucher die Gelegenheit, um sich unter anderem auch bei den spezialisierten Beratern zu verschiedenen Themen rund ums Bauen zu informieren.Über 100 Aussteller aus Italien, Deutschland und Österreich präsentieren auf der Messe Produkte und Dienstleistungen für den Neubau und die Sanierung. Die spezialisierten Berater zu den Themen „Energetische Gebäudesanierung“, „Schallschutz“, „Arbeitssicherheit“, „Biologisch Bauen“, „Brandschutz“ und „Heiz- und Kühldecke“ stehen den Besuchern an beiden Messetagen unverbindlich und kostenlos zur Verfügung.Die Messe richtet sich an alle, die am Bau beteiligt sind – und zwar an Baufirmen und Bauhandwerker, Planer und auch private Bauherren, die neu bauen, renovieren oder sanieren möchten, somit aus allen Bereichen rund ums Bauen, der Planung, Innen- und Außengestaltung.Die TopHaus Bau-Messe ist also zum einen ein Treffpunkt, bei dem das persönliche und direkte Gespräch mit den Baustoff-Profis ermöglicht wird. Zum anderen kommt aber auch die Unterhaltung nicht zu kurz.Allen Besuchern bietet die Messe ein breit gefächertes Rahmenprogramm. Ganz besondere Attraktionen: PS-Fans dürfen sich auf keinen Fall die Formel-1-Simulatoren entgehen lassen, im Ballon am Kran kann die Panoramaaussicht über Brixen genossen werden und auf die kleinen Gäste warten viele Spiele und Unterhaltung.