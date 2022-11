Torggler: seit 157 Jahren die beste Wahl

Hochwertige technische Baustoffe. - Foto: © Torggler GmbH

Das international tätige Unternehmen mit Hauptsitz in Marling. Im Sortiment befinden sich über 250 verschiedene Produkte und Systemlösungen für das Baugewerbe und die Industrie.Dichtstoffe, PU-Schäume, Fliesenkleber, Mörtel für die Betoninstandsetzung oder Sanierung, WDVS, Struktur-Oberputze, usw. Großes Know-how besitzt das Unternehmen in der Entwicklung von Dichtstoffen verschiedenster chemischer Art. Im kommenden Jahr wird eine zusätzliche Produktlinie für den Schiffs- und Bootsbau auf dem Markt lanciert.Es handelt sich v.a. um hybride Dichtstoffe die auf den Außendecks von Yachten und Booten zum Einsatz kommen werden. Torggler beschäftigt in den verschiedenen Standorten, darunter Rieti in Mittelitalien, Oberhaching vor München und Zgierz in Polen mehr als 150 Mitarbeiter:innen. Zurzeit ist das Traditionsunternehmen, für den Standort in Marling, auf der Suche nach einem Technischen Berater für Südtirol und die DACH-Region und einem Mitarbeiter für den Einkauf . Im Hauptsitz in Marling befindet sich neben der Verwaltung auch die Abteilung Forschung und Entwicklung. Um die hohen Ansprüche, welche Torggler bzw. die Kunden an die Produkte stellen, weiterhin zu garantieren, arbeiten 11 Chemiker und Labortechniker an der ständigen Verbesserung der Lösungen.