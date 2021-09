Torggler sucht junge Talente − Berufsspezialisierende Ausbildung beim Produzent von technischen Baustoffen.

[email protected]

Es ist der ideale Einstieg in das Berufsleben, mit der Chance sich durch verschiedene interne und externe Schulungen und einer praktischen Begleitung durch einen Tutor weiter fortzubilden. Im Laufe der Ausbildungszeit können wertvolle Kompetenzen angeeignet werden. Insgesamt handelt es sich um 4 Positionen in den Bereichen Verkauf, EDV, Einkauf oder Marketing.Für Torggler als Produzent von innovativen technischen Baustoffen ist ein engagiertes Team mit starken Persönlichkeiten und dem Willen sich ständig weiterzuentwickeln unumgänglich. Die jungen Mitarbeiter haben die Möglichkeit erste Erfahrungen in einem internationalen Umfeld mit Kollegen aus verschiedenen Nationen und Kulturen zu sammeln. Dichtstoffe, PU-Schäume, Abdichtungsmittel, Technische Mörtel, WDVS und vieles mehr werden in den verschiedenen Produktionsstandorten produziert. Torggler besitzt Niederlassungen in Mittelitalien, Oberhaching an den Toren vor München und Zgierz in Polen, von wo aus die Systemlösungen in ganz Europa, Nord-Afrika und dem Mittleren Osten vertrieben werden.Das Unternehmen hat in den vergangenen Jahren verstärkt in die Modernisierung und Digitalisierung des Arbeitsumfelds bzw. die Weiterbildung des gesamten Teams investiert. Homeoffice und Smartworking wurden bereits vor Covid-19 gefördert und dadurch konnten die negativen Auswirkungen der Pandemie eingeschränkt werden.Haben wir dich neugierig gemacht, dann bewirb dich unter https://jobs.torggler.com Neuwiesenweg 939020 Marling

