Torggler Südtirols Top Arbeitgeber 2022

Torggler Hauptsitz in Marling - Foto: © Torggler GmbH

Torggler entwickelt hochqualitative Materialien in der eigenen F&E Abteilung - Foto: © Torggler GmbH

Heinrich Prünster, Personalleiter bei Torggler ist stolz auf die Auszeichnung: „Trotz großer Umstrukturierungen und Herausforderungen wie Corona- und Rohstoffkrise haben wir seit 2019 bei der Mitarbeiterzufriedenheit, dem APL-Index, um 20 Punkte zugelegt.“ Der APL-Index wird nicht von einer Expertenjury ermittelt, sondern durch eine wissenschaftlich durchgeführte Mitarbeiterumfrage. Das Ergebnis zeigt, dass wir in den letzten Jahren in den Bereichen Unternehmensführung, HR- und Organisationsentwicklung vieles richtig gemacht haben, so Prünster weiter.Das Unternehmen hat es geschafft sich stetig weiterzuentwickeln und sich den neuen Herausforderungen des Marktes zu stellen, denn nicht um sonst kann man auf eine über 157-jährige Geschichte zurückblicken. Torggler mit Hauptsitz in Marling und Niederlassungen in Rieti in Mittelitalien, Oberhaching vor München und Zgierz in Polen produziert über 250 verschiedene hochwertige technische Baustoffe.Im Sortiment befinden sich verschiedenste Systeme um die technisch anspruchsvollsten Herausforderungen am Bau zu lösen: u.a. die Betoninstandsetzung, die Sanierung von mit Feuchtigkeit befallenen Gebäuden, die Abdichtung von Fundamenten und Flachdächern oder die professionelle Montage von Fenster und Türen.Um eine derart breite Produktpalette anbieten zu können, benötigt man ein ausgeprägtes Know-how. Torggler beschäftigt 11 Chemiker und Labortechniker um weiterhin innovative Lösungen zu entwickeln und den hohen Qualitätsansprüchen im Unternehmen gerecht zu werden. Ein großes Augenmerk liegt bei der Entwicklung umweltschonender und langlebiger Produkte.