Tradition & Erfahrung. Seit Generationen.

Seit dem Gründungs-jahr 1890 hat sich dabei Eines nie geändert: die Überzeugung, dass ein erstklassiges Endprodukt nur durch kompromisslos hohe Qualität und ehrliches Handwerk entstehen kann. Das beginnt bei der persönlich betreuten, strengen Selektion des Rohkaffees, führt über die Veredelung durch eine exakt auf das Produkt abgestimmte Röstung und findet schließlich in der Komposition für das perfekte Aroma seine Vollendung.Und gerade hier liegen die Stärken: 130 Jahre Erfahrung im Umgang mit dem edlen Produkt. 130 Jahre Familientradition. 130 Jahre Kaffeegenuss, direkt aus den Südtiroler Bergen. Dafür steht die Marke ALPS COFFEE der Kaffeerösterei Schreyögg. Ein langer Weg, der schließlich im vollkommenen Kaffeemoment gipfelt.So verschieden die Menschen, so unterschiedlich ihre Vorstellung vom perfekten Kaffeemoment. Im Laufe der Jahrzehnte wurde das Sortiment laufend an die Wünsche und Bedürfnisse der Kunden angepasst und entsprechend erweitert. So bietet Alps Coffee heute Kaffeegenuss nach Maß. Vielfältig, individuell und ehrlich. Für jeden Geschmack und für jede Art der Kaffeezubereitung.Eine große Auswahl an Kaffeespezialitäten von Alps Coffee, sowie sämtliches Zubehör sind ganz einfach online unter www.alps-coffee.it/shop erhältlich.Ihr Peter Schreyögg

