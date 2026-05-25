3 Tage voller Musik und Emotionen. Ein Fest für Jung und Alt – und für die ganze Familie:<BR \/><BR \/>Start am Freitag mit Mega DJ Party: Ivan Fillini, DJ Shany und Pazoo heizen zum Festauftakt so richtig ein. Am Samstag steht die Familie im Mittelpunkt: mit einem bunten Kinderprogramm, dem Jugendkapellentreffen, dem feierlichen Einmarsch von Südtirols größter Frauenkapelle sowie mitreißender Blasmusik von JBP –Blasmusikpower und Viera Blech.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1312989_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Am Sonntag heißt es dann: Blasmusik pur! Beim RAI Live Frühschoppen mit Norbert Rabanser, sowie den Konzerten der Kapellen aus Teis, Latzfons und Feldthurns kommt jeder Blasmusikfan auf seine Kosten. Und Southbrass lassen es zum Finale dann nochmal so richtig krachen.<BR \/><BR \/>Drei Tage lang feiern wir gemeinsam Musik, Tradition und <a href="https:\/\/mkv.it\/" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">225 Jahre Musikkapelle ViIllnöß<\/a> Wir freuen uns auf ein besonderes Festwochenende voller Stimmung, Emotionen und Begegnungen – und darauf, dieses Jubiläumsfest gemeinsam mit EUCH unvergesslich zu machen!<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1312992_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1312929_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1312932_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1312995_image" \/><\/div>