Eppan. Es gibt Südtiroler Familienunternehmen, deren Geschichte sich über Generationen erzählen lässt. Und dann gibt es solche wie Brigl. Die Weinkellerei in St. Michael\/Eppan blickt auf eine Tradition zurück, die mehr als sieben Jahrhunderte umfasst. Doch auch für eine der ältesten privaten Kellereien des Landes ist Stillstand keine Option. Josef Anton Brigl, in 32. Generation an der Spitze des Familienunternehmens, hat deshalb einen neuen Weg eingeschlagen und die Weichen für die Zukunft gestellt.1309 wurde der Name Brigl urkundlich erwähnt. Seit damals ist der Betrieb mit dem Weinbau und der Kelterkultur im Überetsch verbunden. Eine beeindruckende Zahl, die nicht nur für eine lange Familiengeschichte steht, sondern auch für die Fähigkeit, sich immer wieder an neue Zeiten anzupassen. Heute liegt diese Aufgabe in den Händen von Josef Anton Brigl. Seit 2020 ist er im Betrieb tätig, und er setzt auf einen grundlegenden Kurswechsel. Die Kellerei hat sich von ihren mehreren externen Traubenlieferanten verabschiedet und konzentriert sich nunmehr auf die familieneigenen Weingüter. Die Strategie: Statt möglichst große Mengen zu produzieren, soll künftig die eigene Handschrift stärker zum Ausdruck kommen.<BR \/><BR \/>„Wir haben den Betrieb bewusst etwas verkleinert, um uns neu aufzustellen“, erklärt Brigl. „Wir haben die produzierte Menge auf etwa 150.000 Flaschen reduziert und uns stärker auf ausgewählte Weine konzentriert. Unser Ziel ist es, Qualität und Profil weiter zu schärfen.“ Diese Neuausrichtung soll die Grundlage dafür schaffen, künftig gesund und nachhaltig wachsen zu können. „Dazu gehört für mich auch, neue Märkte zu entdecken und weitere Möglichkeiten für unseren Betrieb auszuloten.“<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1385784_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Auch der Standort der Kellerei erzählt ein Stück Unternehmensgeschichte. Früher wurde an verschiedenen Orten produziert, unter anderem in Girlan, in Kaltern und in der Kellerei Gießeck-Weissbrod in Eppan. Im Jahr 2003 wurde die gesamte Produktion im Kellereigebäude am Maria-Rast-Weg in St. Michael\/Eppan zusammengeführt. Dort befindet sich auch die Vinothek, deren markanter roter Turm zum Wahrzeichen des Betriebes geworden ist.<BR \/><BR \/>Der Direktverkauf soll künftig eine wichtigere Rolle spielen. „Und dies aus mehreren Gründen“, erklärt der Kellerei-Chef. „Einerseits hat er eine große Bedeutung für das Image und den Umsatz, andererseits kommen wir dadurch unmittelbar mit unseren Kunden in Kontakt. Gerade dieser persönliche Austausch ist wertvoll. Ich selbst verbringe viel Zeit im Verkauf und im Gespräch mit den Konsumenten. So bekommt man unmittelbar mit, was die Menschen suchen und wie sich der Markt entwickelt. Diesen Bereich möchten wir in den kommenden Jahren intensivieren.“<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1385787_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Der neue Kurs betrifft ebenso das Sortiment. Dieses soll übersichtlicher werden und den einzelnen Weinen mehr Raum geben. Statt einer möglichst breiten Auswahl möchte Brigl die Charakteristik der Sorten und ihrer Herkunft stärker herausarbeiten. <BR \/><BR \/>Mit ausgelöst wurde die Neuausrichtung durch die Veränderungen am Weinmarkt. Brigl: „Das Konsumverhalten hat sich in den vergangenen Jahren deutlich verändert. Grundsätzlich wird weniger Wein getrunken. Wenn die Menschen Wein konsumieren, greifen sie häufiger zu leichteren und weniger alkoholreichen Varianten. Wir beobachten eine Tendenz hin zu Weißweinen und leichteren Rotweinen. Gerade bei Weißweinen sind weniger alkoholreiche, frische Weine gefragt.“<BR \/>Auch der Klimawandel ist ein wichtiges Thema. „Ich denke aber, dass man mit dem richtigen Umgang in der Landwirtschaft einiges auffangen kann. Entscheidend ist, sich auf die veränderten Bedingungen einzustellen und zu reagieren“, so Brigl.<BR \/><BR \/>Auch wenn sich das Unternehmen neu ausrichtet, bleibt es in der Überetscher Weintradition verwurzelt. „Tradition ist für mich eine wichtige Aufgabe, die ich gerne angenommen habe. Einen 700 Jahre alten Familienbetrieb weiterführen zu dürfen, erfüllt mich mit großer Freude. Ich sehe es als Verantwortung, die Geschichte zu bewahren und gleichzeitig den Betrieb weiterzuentwickeln.“<BR \/><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1385604_image" \/><\/div>