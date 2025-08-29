Das Südtiroler Krapfenfest findet im Rahmen der kulinarischen Veranstaltungsreihe „Ultner Genuss“ statt. Lokale Spezialitäten werden in den Sommermonaten über inmitten der Ultner Berglandschaft zubereitet und laden Feinschmecker zum bewussten und naturverbundenen Genuss ein. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1202724_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Beim Krapfenfest in Kuppelwies bereiten zahlreiche Bäuerinnen aus ganz Südtirol ihre lokalen Krapfenspezialitäten vor Ort zu. Ob süß gefüllt mit Mohn, Kastanien oder Marmelade, oder herzhaft mit Kraut oder Kartoffeln, jeder Krapfen verführt auf seine ganz eigene Weise und spiegelt die kulinarischen Besonderheiten seines Herkunftsortes wider. Die Besucher dürfen sich nicht nur auf den Genuss der Krapfen freuen, sondern den Bäuerinnen auch bei deren Zubereitung über die Schultern schauen. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1202727_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Die Besucher erwartet ein genussvoller Tag voller regionaler Köstlichkeiten, traditioneller Backkunst und echter Gastfreundschaft. Die Hopfenmusig wird das Fest musikalisch begleiten. Mit dem Fassanstich um 12:00 Uhr wird das diesjährige Krapfenfest feierlich eröffnet. Einfach vorbeikommen und genießen!<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1202730_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Tourismusgenossenschaft Ultental\/Proveis <BR \/>E-Mail: info@ultental.it <BR \/>Tel.: +39 0473 795387<BR \/> <a href="https:\/\/www.merano-suedtirol.it\/de\/ultental.html" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">www.ultental.it<\/a>