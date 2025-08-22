Im Mittelpunkt steht die faszinierende Welt des Bauernspecks, von der Zucht heimischer Schweinerassen über artgerechte Haltung bis hin zur traditionellen Schlachtung. Teilnehmer*innen erhalten fundierte Einblicke in die Geschichte des Südtiroler Bauernspecks, der seit Jahrhunderten als Kulturgut gilt und den unverwechselbaren Geschmack der Region prägt.<BR \/><BR \/>Ein besonderer Schwerpunkt des Kurses liegt auf dem traditionellen Herstellungsverfahren: Vom Einsalzen, Pökeln und Würzen bis hin zur langsamen Reifung an der klaren Bergluft entsteht ein Produkt, das für seine feine Balance zwischen milder Würze und zarter Textur geschätzt wird. Die Verbindung von Handwerk, Geduld und natürlichen Zutaten macht den Südtiroler Bauernspeck einzigartig.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1202763_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Erleben Sie außerdem exklusive Besuche bei einem Südtiroler Schweinezüchter- und Mäster sowie einem Bauernspeckhersteller. Dort wird das Wissen praxisnah vermittelt und ermöglicht ein tiefes Verständnis für die enge Beziehung zwischen Landwirtschaft und Lebensmittelqualität.<BR \/><BR \/>Abgerundet wird der Kurs durch eine sensorische Verkostung, bei der Sie die Vielfalt und den unverwechselbaren Geschmack des Südtiroler Bauernspecks entdecken können, ein Genuss für alle Sinne.<BR \/>Nutzen Sie die Gelegenheit, die Verbindung von Tradition, Qualität und Genuss zu entdecken und melden Sie sich jetzt unter <a href="https:\/\/www.speck.it\/speckakademie\/" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">speck.it\/speckakademie<\/a> an. Sichern Sie sich Ihren Platz bei diesem besonderen kulinarischen Erlebnis!<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1203144_image" \/><\/div>