Traumhaft genießen auf Sardinien mit Falkensteiner: Sommerurlaub im Resort Capo Boi

Für Groß und Klein gibt es eine Vielzahl von Aktivitäten, die Ihren Aufenthalt bereichern werden. Während die Kinder beim Kids Art Lab & Art Aperitivo ihre Kreativität entfalten oder im Falky Land liebevoll betreut werden, haben Erwachsene die Möglichkeit, die malerische Umgebung zu genießen, am Pool zu entspannen oder ihre ganz individuellen Ausflüge mit Experience Concierge Francesca zu planen. Egal, ob Sie die Umgebung kennenlernen oder einfach nur die Sonne und den Strand genießen möchten, hier ist für alle etwas dabei. Vielseitige Events , von Kunst über Kulinarik bis hin zu aufregender Kinderanimation, sorgen für jede Menge Unterhaltung und Beisammensein mit der Familie.Lernen Sie am weißen Sandstrand das wahre italienische Lebensgefühl kennen und kommen Sie in den Genuss eines Privatstrandes, umgeben von atemberaubender Natur. Das Kento Bay Restaurant & Lookout versorgt Sie tagsüber mit kleinen Snacks und erfrischenden Getränken, so dass Sie sich sorglos zurücklehnen können. Vergraben Sie die Zehen im Sand, entspannen Sie auf den gemütlichen Liegestühlen und tauchen Sie in das kristallklare Meer ein.Freuen Sie sich auf kulinarische Köstlichkeiten, die mit Leidenschaft und Expertise in den Restaurants zubereitet werden. Genießen Sie eine Vielfalt an Geschmacksrichtungen und lassen Sie sich von kulinarischen Kreationen begeistern, die ihresgleichen suchen. Das Resort beeindruckt mit feinen Aromen aus Sardinien, die auf japanische Einflüsse treffen. Kosten Sie zu Mittag die frischesten Meeresfrüchte mit Meerblick und tauchen Sie am Abend ein in die panasiatische Welt von Michelin-Sternekoch Theodor Falser.Entspannen Sie sich in der entschleunigten Atmosphäre des Resorts, spüren Sie die Sonne auf Ihrer Haut und erkunden Sie die faszinierende Umgebung des Naturschutzgebiets mit endlosen Sandstränden. Das Falkensteiner Resort Capo Boi auf Sardinien lädt Sie ein, unvergessliche Momente zu erleben und Ihren Sommerurlaub in vollen Zügen zu genießen. Verpassen Sie deshalb nicht die Angebote der Saison FALKENSTEINER RESORT CAPO BOIStrada Provinciale 1709049 VillasimiusSardinien, ItalienReservierungen:+43 5099 1180 61