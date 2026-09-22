<b>Der ideale Ort für Ihren Urlaub<\/b><BR \/><BR \/>Die 44 gemütlichen Zimmer und Suiten mit Terrassen, Balkonen und einem atemberaubenden Ausblick auf den Gardasee sind mit viel Liebe zum Detail eingerichtet und punkten mit freundlicher, persönlicher Atmosphäre mit einem Hauch von Luxus. Eine Minibar, eine Tee- und Kaffee-Ecke, eine Strandtasche mit Badetüchern, Sonnenliegen sowie kostenlose Parkplätze direkt am Hotel samt E-Ladestation stehen zur Verfügung.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1357863_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><b>Kulinarische Highlights<\/b><BR \/><BR \/>In unserem eleganten 4-Sterne-Hotel mit Bed-&-Breakfast-Angebot erwartet Sie jeden Tag ein reichhaltiges Frühstück mit regionalen Köstlichkeiten, das Sie auf der sonnigen Terrasse direkt am See genießen können, umrahmt von frischer Seeluft und von sanftem Wellenklatschen. Unser Bistro versorgt Sie von Mittag bis abends mit kulinarischen Spezialitäten und unsere Speisekarte lädt Sie zu einer spannenden Entdeckungsreise durch alle Facetten der italienischen Küche ein - mit leichten Snacks, köstlichen Antipasti oder raffinierten Hauptgerichten. Die Küche verwöht Sie mit einer abwechslungsreichen Auswahl an Gerichten und die erweiterte Weinkarte bietet für alle Speisen die passende Begleitung.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1359714_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><b>Eine Landschaft zum Genießen<\/b><BR \/><BR \/>Das <a href="https:\/\/www.hotelvillacapri.com\/buchen?utm_source=print&utm_medium=qrcode_dolomiten&utm_campaign=dolomiten_289x213_03-08-2026" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Hotel Villa Capri<\/a> ist der perfekte Ausgangspunkt, um die einzigartige Landschaft zu erleben und um auch sportlich unterwegs zu sein. Nutzen Sie unsere E-Bikes für eine Erkundungstour, Golfplätze gibt es ganz in der Nähe, und wie wär’s mit einer Bootsfahrt hin zu den malerischen Dörfern am Seeufer?<BR \/>So viel sei versprochen: In der Villa Capri erwartet Sie eine zauberhafte, magische Zeit. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!<BR \/><BR \/><b>Hotel Villa Capri<\/b><BR \/>Corso Zanardelli 172<BR \/>25083 Gardone Riviera <BR \/>+39 0365 21537<BR \/> <a href="mailto:info@hotelvillacapri.com" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">info@hotelvillacapri.com<\/a><BR \/> <a href="https:\/\/www.hotelvillacapri.com\/buchen?utm_source=print&utm_medium=qrcode_dolomiten&utm_campaign=dolomiten_289x213_03-08-2026" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">hotelvillacapri.com<\/a><BR \/>CIN: IT017074A1DTRYIJVU<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1359717_image" \/><\/div>