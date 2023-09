Traumhaus Bauernhof? Alp House macht's möglich. Und so schnell ist die Baustelle wieder Hofstelle …

Foto: © Khuen

Inmitten der malerischen Landschaft Südtirols, zwischen saftigen Wiesen, blühenden Obstbäumen und majestätischen Bergen, eröffnen sich für Landwirte zahlreiche Möglichkeiten. Für Bauern und Bäuerinnen – im Haupt- oder Nebenerwerb – ist das Bauernhaus der zentrale Ort, an dem sich nach getaner Arbeit die gesamte Familie auf den Feierabend freut oder diesen nutzt, um sich mit den Hofgästen bei einem Glas Wein auszutauschen.Es ist unsere Vision, in enger Zusammenarbeit mit unseren KundInnen eben diesen zentralen Ort zu gestalten. Unser Alp House-Konzept überzeugt dabei nicht nur durch die kurze Planungs- und Bauzeit und die Effizienz im gesamten Prozess, sondern auch durch die Fähigkeit, sich an die individuellen Bedürfnisse eines modernen Landwirts anzupassen: Der Wohnkomfort, natürliches Wohlbefinden und Energieeffizienz stehen für uns stets an oberster Stelle.Dein massives Haus in Ziegelbauweise steht in Rekordzeit, denn wir wissen: Zeit ist Geld, besonders in der Landwirtschaft. Mit Alp House gibt es keine monatelangen Wartezeiten und kein Leben auf der Baustelle. Mit uns kann der gewohnte Alltagsrhythmus in kürzester Zeit wieder aufgenommen werden.Wir bieten transparente Preisstrukturen. Keine versteckten Kosten! Dank unserer jahrelangen Erfahrung kannst du dir der besten Leistung für dein Geld sicher sein. Zudem unterstützen wir dich aktiv bei allen Bankangelegenheiten, um so sicher zu gehen, dass die Vorteile der Alp House Fixpreisgarantie direkt in deinem Geldbeutel landen.Wir verstehen den besonderen Bedarf von LandwirtInnen, wie beispielsweise zusätzlichen Stauraum für Werkzeuge oder für das Lagern von Materialien. Mit der Anpassung der Architektur an die Arbeitsabläufe werden Wohnen und Arbeit in Einklang gebracht.Wir schauen uns die individuelle Situation genau an und finden so heraus, welche Steuerbegünstigungen in Frage kommen und welche Fördermittel der Autonomen Provinz Bozen, aber auch auf Staats- und EU-Ebene, möglich sind. Besonders interessante Möglichkeiten gibt es auch für LandwirtInnen, die einen Nebenerwerb anstreben – egal ob Urlaub auf dem Bauernhof oder auch zum Beispiel Tagesbetreuung für SeniorInnen oder Kinder. Ein schöner Bauernhof hat in Südtirol immer Zukunft!Mit unserem engen Netzwerk an lokalen HandwerkerInnen unterstützen wir die Wirtschaft in der Region und setzen auf die hohe Qualität und Verlässlichkeit des Südtiroler Handwerks. So können wir die höchsten Qualitätsstandards halten und garantieren.Es ist Zeit, den nächsten Schritt zu machen und deinen Traum von einem eigenen, neuen Hof in Südtirol zu verwirklichen. Perfekt auf deine Bedürfnisse zugeschnitten – alles aus einer Hand: Starte jetzt dein Bauprojekt, denn warten lohnt sich nicht. Bauen mit Alp House ist immer eine Erfolgsgeschichte. Wir sind gespannt auf deine Idee und deine Fragen