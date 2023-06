Traumurlaubssieger enthüllt

Foto: © Sabine Aberham

Foto: © Hildtraud Linger

Foto: © Miriam Moroder

Reiseerinnerungen sind etwas Besonderes und können uns ein Leben lang begleiten. Keiner weiß das besser als die Südtiroler Fluggesellschaft SkyAlps, die in Zusammenarbeit mit First Avenue eine ganz besondere Publikumswahl ins Leben gerufen hat.Unter dem Motto „Dein besonderer SkyAlps-Moment“ hatten Fluggäste die Gelegenheit, ihre einzigartigen Augenblicke mit SkyAlps zu teilen und dabei die Aussicht auf einen unvergesslichen Traumurlaub zu gewinnen. Ob am malerischen Strand entspannen, eine Stadt voller Abenteuer erkunden oder einfach eine wohlverdiente Auszeit genießen - Die Resonanz war überwältigend, und bis zum letzten Tag der Abstimmung gestaltete sich die Auswahl der Gewinner äußerst spannend.Folgende Teilnehmer konnten mit ihren herausragenden Reisefotografien die meisten Stimmen für sich gewinnen. Wir gratulieren ihnen von Herzen:Den ersten Platz sichert sich das Bild „Kalabrien im September 2022“ mit 427 Stimmen. Wir gratulieren Frau Sabine Aberham zum SkyAlps Gutschein im Wert von 2.000 Euro.Platz zwei geht an Hildtraud Linger mit 342 Stimmen für ihren „Landeanflug mit Blick auf den Kalterer See“. Herzlichen Glückwunsch zum Fluggutschein im Wert von 1.000 Euro.Mit 333 Stimmen für Miriam Moroder und ihrem Bild „Airplane mode on - ready for takeoff!“ gratulieren wir auch zum Gutschein im Wert von 500 Euro für den dritten Platz.Die Gewinner werden in Kürze persönlich kontaktiert, um die feierliche Übergabe der Preise zu organisieren.An dieser Stelle möchten wir allen Teilnehmern danken, die ihre beeindruckenden Bilder eingereicht haben. Die Vielfalt der Aufnahmen verdeutlichte eindrucksvoll, wie SkyAlps Reisende inspiriert und zu einzigartigen Erlebnissen anregt.Zusätzlich möchten wir uns bei den werten Leserinnen und Lesern von STOL erkenntlich zeigen, die sich die Zeit genommen haben, ihre Stimme abzugeben und dadurch maßgeblich zur Wahl der Gewinner beigetragen haben. Die Ausgabe der 3 Gutscheine für die Voting-Gewinner steht noch aus und wird am kommenden Donnerstag verkündet.