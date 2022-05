Trauttmansdorff: Faszination Pflanze

2022 steht der alljährliche Familien-Aktionstag in Trauttmansdorff zum sechsten Mal im Zeichen des „Fascination of Plants Day“. Auf Initiative der Europäischen Organisation für Pflanzenwissenschaften (EPSO) gestalten Länder und Städte weltweit einen Aktionstag, um möglichst viele Menschen auf der ganzen Welt für Pflanzen zu begeistern.Ob Badebrausen herstellen, mit Pflanzenfarben malen oder botanische Rätsel lösen: In den Gärten heißt es für Kinder und Erwachsene mitmachen und Pflanzen erleben.Die Gartenführer und Gartenführerinnen verraten zudem, wie fleischfressende Pflanzen ihre Opfer in die Falle locken und wie Blüten verführen, täuschen und mit der Fauna im Team arbeiten. Eine Duft-Station zeigt die verschiedenen Duftnoten der Pelargonie, während bei der nächsten die unterschiedlichsten Formen der Blätter gezeigt werden.Wer bis zuletzt bei allen 8 Stationen einen Stempel abgeholt hat, den erwartet eine kleine Überraschung am Ausgang.Duftende Rosen, eleganter Fingerhut, Katzenminze, Nelkenwurz, bunter Iris und Mohn begleiten die Besucherinnen und Besucher beim gemütlichen Spazieren von Station zu Station. In der Gartensaison 2022 wollen die Gärten außerdem zeigen, wieviel mehr ein Garten geben kann, wenn man sich bewusst darauf einlässt. Unter dem Motto „Nimm dir Zeit – Der Garten als Erholungsort“ können sich die Gäste auf einem eigenen Parcours zu besonderen Orten und versteckten Plätzen führen lassen. Zudem lädt ein neuer Barfuß-Parcours in den Landschaften Südtirols dazu ein, die unterschiedlichen Oberflächen unter den nackten Füßen mit allen Sinnen zu spüren.Ein aufregender und lehrreicher Tag für die ganze Familie.Von 10.00 - 17.00 Uhr an verschiedenen Stationen im GartenDie Teilnahme an den Workshops ist kostenlosEinzelticket: 15.00 €Familienkarte: 32.00 € (2 Erwachsene + Kinder)Mini-Familie: 17.00 € (1 Erwachsener + Kinder)Keine Anmeldung erforderlichAlle Informationen und Details zu den einzelnen Workshops, Öffnungszeiten und Eintrittspreisen finden Sie auf der Webseite www.trauttmansdorff.it