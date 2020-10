Trendige Herbstmode für zwei

Sie erwarten ein Baby? Hurra! Die Schwangerschaft ist eine aufregende und wunderschöne Zeit in der viel Neues auf Sie zukommt und Sie merken schon recht bald, dass Ihre normale Kleidung nicht mehr bequem sitzt. Mit der wohl größten Auswahl an stylisher und superbequemer Umstandsmode in Südtirol und weit darüber hinaus bietet die Kinderwelt alles an: von trendigen Jeans, eleganten Hosen, bequemen Oberteilen und Stillmode über lässige oder festliche Kleider bis hin zu Unterwäsche und Bademode. Mit den Marken Esprit Maternity, Noppies, Supermom und Mama-Liscious findet hier jede Schwangere das perfekte Outfit. Das Team der Kinderwelt ist der Meinung, dass sich jede Frau weiterhin mit ihrem persönlichen Stil wohlfühlen soll. Fazit: sich bei Kinderwelt einzukleiden heißt: gleicher Style, mehr Komfort!Jetzt findet ihr bei der Kinderwelt wieder eine große Auswahl an Babybekleidung aus reiner Merinowolle.Das Naturmaterial hat viele geniale Eigenschaften: Wolle hält viermal so lang warm wie Baumwolle, und sorgt so dafür, dass Ihr Kind stundenlang warm bleibt, sowohl drinnen als auch draußen; sie ist gleichzeitig temperaturausgleichend und schützt so auch vor Überhitzung. Außerdem ist Wolle natürlich abbaubar und pflegleicht (30 Grad mit Wollwaschprogramm). Eine tolle Auswahl für den kleinen Liebling, weiche Bodys, Hosen, Jacken in Woll-Strick und Woll-Fleece, Overalls in kuscheligem Wollfleece, Strickmützen, Strickpatschen, Socken und Strumpfhosen aus feiner Merino-Wolle, findet ihr bei der Kinderwelt, auch in Percha. Alle Neuheiten und Angebote finden Sie topaktuell auf Facebook, Instagram und auf www.kinderwelt.bz

som