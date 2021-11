Trendsetter unter Europas Familienhotels

Mit seinem Erlebnis-Konzept für die ganze Familie und atemberaubender Architektur setzt es neue Maßstäbe. Absolut einzigartig in Europa ist der Rooftop Sky Adventure Park auf dem interaktiven Hoteldach. Hier wird das ganze Jahr über auf speziellen Kunststoffplatten Ski- und Schlittschuh gefahren, Fußball, Basketball und Volleyball gespielt, hier führt der Jogging Trail rauf und wieder runter, Bobby Cars rasen um die Wette, es gibt Valo Jump (eine interaktive Trampolinwelt), eine fantastische Aussichtsplattform und vieles mehr. Ganz nach dem Motto „The Sky is the limit“.Doch das ist noch längst nicht alles. Mit der ebenfalls neuen Wasserwelt und der größten Indoor-Rutsche im Alpenraum inklusive Zeitmesser für ultimative Wettrennen, großem beheizten Outdoor-Infinity-Pool sowie einem Naturbadesee mit Sandstrand und Chill-Zone garantiert das Familienresort die coolste Hotelbadewelt Südtirols. Zusammen mit dem erholsamen Acquapura Spa bedeutet das endlosen Wasserspaß und Familien-Wellness.Neue luxuriöse und vielfältige Design-Familienzimmer mit Falkynest und abtrennbarem Bereich zwischen Kindern und Eltern sorgen für Geborgenheit und bieten Rückzugsmöglichkeiten für jedes Familienmitglied. Auch die bereits bestehenden Zimmer wurden einem zeitgemäßen Re-Styling unterzogen.Gaumenfreuden verheißt das neue „12 Höfe“ Gourmet-Konzept – da wird Genuss zum Erlebnis für alle mit Live-Cooking, Marktständen und stets frisch zubereiteten Speisen. Erleben und Genießen: mit Antipasti all’italiana, der Knödel- und Pasta-Manufaktur, köstlicher Pizza und BBQ-Station, mit Bake & Cake und köstlichem Gelato – natürlich alles selbst kreiert. Von morgens bis abends warten kulinarische Überraschungen dank der neuen Verwöhnpension Plus. Nachhaltigkeit spielt dabei eine große Rolle so wird viel Wert auf lokale, saisonale Produkte gelegt, welche von eigens ausgesuchten Familienbetrieben stammen.Um auch den Eltern eine sorgenfreie Auszeit zu ermöglichen, ist die liebevolle und professionelle Falkensteiner Kinderbetreuung Deluxe an sieben Tagen die Woche geöffnet. Hier werden je nach Bedürfnis und Altersstufe, Abenteuer, Geborgenheit und Edutainment für Klein und Groß geboten.Ganz gleich, ob ein kurzer Wochenendtrip oder der Jahresurlaub mit der Familie: ultimativer Spaß, Adventure und Action in einer nie dagewesenen Dimension sind schon jetzt garantiert. Ein wahrer Happy Place zum Wiederkehren mit vielen „Magic Family Moments“.Erleben Sie, was noch keiner vor Ihnen jemals erlebt hat:Den einzigarten Rooftop Sky Adventure Park als erste Gäste erforschen: sei es beim interaktiven Trampolinspringen, beim Skifahren auf unserer „Welle“ oder bei einer der vielen anderen Attraktionen. Als ganz besonderes Opening-Angebot geben wir Ihnen noch einen Rabatt von bis zu 20%.Ab 2 Nächten | 26.11. – 03.12.2021Ab 3 Nächten | 08.12. – 23.12.2021Falkensteiner Family Resort LidoBahnhofstraße 7I-39030 EhrenburgTelefon: 0039 / 0472 694154E-Mail: [email protected]

cs