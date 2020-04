Trennwände als Virenschutz

[email protected]

Die Gesundheit der Menschen hat oberste Priorität. Aus diesem Grund hat das Metallverarbeitungsunternehmen Alpewa, das unter anderem auf Fassadensysteme spezialisiert ist, gemeinsam mit den Unternehmen Trenkwalder & Partner und Barth beschlossen, schützende Plexiglaswände zu entwickeln.Gerade Menschen, die in Apotheken, Lebensmittelgeschäften, Banken oder in anderen Segmenten arbeiten, an denen sie dem direkten Kontakt mit Kunden ausgesetzt sind, müssen geschützt werden.Schutzwände aus Plexiglas sind eine einfache Methode, mit der die Gesundheit und die geltenden Vorschriften zum Schutz vor Krankheitserregern garantiert werden können.Die Trennwände haben einen stabilen Sockel aus Stahl und sind mobil. Sie können auf jedem beliebigen Tresen aufgestellt werden, ohne Bohrungen oder Befestigungspunkten. Sie sind für die Zeit der Covid-19-Krise gedacht, danach können sie bei Bedarf ganz einfach wieder entfernt werden.• Apotheken• Kassabereiche• Lebensmittelgeschäfte• Bankschalter• Tankstellen• Raststätten• Empfang• Büros• Restaurants• Alle Tresen, die zwischen Mitarbeiter und Kunden stehenNähere Informationen zu den Trennwänden finden Sie hier Die Schutzbarrieren sind nicht der einzige Weg, mit dem sich Alpewa in dieser Ausnahmesituation für den Schutz der Menschen einsetzt. Das Familienunternehmen ist immer an vorderster Front, wenn es um die Unterstützung der Gemeinschaft geht. In diesem Sinne hat Alpewa beschlossen, eine Spende an den Katastrophenschutz zu leisten, um sicherzustellen, dass Rettungskräfte, Freiwillige und medizinisches Personal über die notwendigen Mittel verfügen, um sich selbst zu schützen, und so zu Italiens Antwort gegen das Covid-19-Virus beizutragen., so der Geschäftsführer von Alpewa, Andreas Koler und Project Manager, Lorenz Pichler.L. Negrelli Straße 23I-39100 BozenTel +39 0471 065252

