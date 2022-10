TRES – Drei Zypressen, drei Werte, drei Rebsorten, ein Wein.

Hommage an das Terroir: Jedes einzelne Etikett ist per Hand bemalt. Als Farbe diente der Weinbergsboden. - Foto: © Kellerei Kurtatsch

ist eine Assemblage ausSie vereint die Essenz jeder einzelnen Rebsorte zu einem harmonischen Ganzen: die Tiefe des Merlot, die Würze des Cabernet Franc und die elegante Frucht des Cabernet Sauvignon. Diese Cuvée erzählt von unserer 120-jährigen Geschichte und unserer Leidenschaft für große Rotweine insbesondere aus Bordeaux-Sorten“, sagt Andreas Kofler, Präsident der Kellerei Kurtatsch. „Sie ist Ausdruck unserer Terroir-Verbundenheit und zeugt von unserem Wunsch, die Grenzen dessen, was möglich ist, zu erweitern, ja, neu zu definieren!“wenn ein idealer Jahrgangsverlauf die Entwicklung von Trauben höchster Qualität ermöglicht.sind zwei weitere wichtige Faktoren bei der Entstehung der neuen Ikone der Kellerei Kurtatsch: der Wein reift im Fass und in der Flasche so lange, bis sich das ideale Trinkfenster öffnet.der 2.120 Flaschen des 2015er Jahrgangs ist von der jungenworden.ihr dabei der. Eine Hommage an das Terroir, den unbestrittenen Protagonisten dieser neuen Cuvée.(angelehnt an die Zahl „Drei“ aus dem italienischen „tre“) bezieht sich auf die in der Cuvée verwendetenebenso wie auf dieder Kellerei, die im Logo vonwerden. Gleichzeitig ist der Name TRES angelehnt an das „Tresner Horn“, dem höchsten Punkt der Bergkette oberhalb von Kurtatsch, welche charakteristisch für die Gegend ist und großen Einfluss auf das Terroir und auf die Weine der Kellerei hat.Die Trauben für die Cuvée TRES wachsen unterhalb des Dorfes Kurtatsch,der Lage. Dank dergehören die Weingärten dieser Steillage zu den wärmsten Südtirols. Die großen Tag-Nacht-Unterschiede garantieren frische, facettenreiche Aromen und ideale Säurewerte. Cabernet Sauvignon und Cabernet Franc stehen auf durchlässigen, kiesigen Dolomit-Kalk-Böden, die Merlot-Reben wachsen auf sandig-lehmigem Untergrund, der aufgrund seines Eisengehalts eine rötliche Färbung besitzt. Das Zusammenspiel von Klima und Böden verleiht den Weinen190 Hektar Weinberge der 190 Mitglieder erstrecken sich vonDerin einem Weinbaudorf ist. In den atemberaubend steilen Weinbergen findet, ihr ideales Terroir. Die tiefen Lagen gehören zu den wärmsten in Südtirol und sind prädestiniert für. In kurzer Distanz höher gelegen, entstehenDie 34 Weine im Sortiment werden in zwei Linien vinifiziert. Die Linie „Selection“ als erste Selektion der Trauben und die Linie TERROIR, die Spitzenlinie der Kellerei Kurtatsch.