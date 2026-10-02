Das Leitmotiv der diesjährigen Ausgabe ist die Zeit – jene Zeit, die es braucht, um ein Produkt kennenzulernen, den Menschen dahinter zu begegnen und den Wert regionaler Wertschöpfungsketten neu zu entdecken. Diese Philosophie findet ihren Ausdruck im neuen „Passaporto del Tempo Ritrovato“ – dem Pass für die wiederentdeckte Zeit, der ab dem 1. Oktober erhältlich ist.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1362009_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Fünf „Missionen“ – Genießen, Teilen, Entdecken, Zuhören und Begegnen – laden dazu ein, ganz nach den eigenen Interessen verschiedene Erlebnisse auszuwählen. Dabei geht es ausdrücklich nicht darum, alles mitzumachen, sondern die Zeit bewusst zu erleben. Wer alle fünf Siegel sammelt, wird zum „Custode del Tempo Ritrovato“ (Hüter der wiederentdeckten Zeit) und erhält einen bevorzugten Zugang zu den Veranstaltungen der Ausgabe 2027.<BR \/><BR \/>Neben der Präsentation und Wertschätzung der Trentiner Erzeugnisse setzt „ <a href="https:\/\/www.autumnus.trento.it\/" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Autumnus<\/a>“ auch in diesem Jahr auf seine internationale Ausrichtung. Im Mittelpunkt steht die französische Region Burgund mit einem besonderen Schwerpunkt auf ihren großen Weinen.<BR \/><BR \/>Vom 8. bis 11. Oktober verwandelt sich zudem die Piazza Battisti in das „Ristorante di <a href="https:\/\/www.autumnus.trento.it\/" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Autumnus<\/a>“. Internationale Spitzenköchinnen und -köche werden dort die hochwertigen Produkte aus dem Trentino neu interpretieren.<BR \/><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1362012_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Zu den Höhepunkten der Veranstaltungsreihe zählt „Stelle al Castello“ (Sterne im Schloss). Das Event findet am 10. Oktober im Castello del Buonconsiglio statt. Bei diesem exklusiven Dinner für 100 Gäste erwartet die Besucherinnen und Besucher ein Menü, das von acht Sterneköchen und Meisterkonditoren gestaltet wird – darunter auch zwei junge Talente der italienischen Gastronomieszene.<BR \/><BR \/>Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf dem Qualitätszeichen Trentino, den vier bedeutendsten autochthonen Trentiner Rebsorten – Nosiola, Müller-Thurgau, Marzemino und Teroldego – sowie auf der Vermittlung von Wissen rund um die Wertschöpfungsketten im Bereich Landwirtschaft und Lebensmittel.<BR \/><BR \/>Das Programm bezieht darüber hinaus Museen, kulturelle Einrichtungen, Forschungseinrichtungen, Schulen, Berufs- und Branchenverbände, die fünf regionalen Tourismusorganisationen (ApT) sowie mehr als 150 freiwillige Helferinnen und Helfer ein.<BR \/>Die ersten vier Tage von <a href="https:\/\/www.autumnus.trento.it\/" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Autumnus<\/a> fallen zeitlich mit dem „Festival dello Sport“ (Festival des Sports) zusammen. Damit unterstreicht Trient einmal mehr seine Rolle als Stadt, in der große Veranstaltungen, Kultur, Sport, regionale Identität und Gastronomie miteinander verbunden werden.<BR \/><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1362015_image" \/><\/div>