Triff Deinen Wintersportheld!

Ein Selfie mit Dominik Paris gefällig? - Foto: © Marco Parisi, Messe Bozen

Die Saison war lang und anstrengend für die aktive Athleten genauso wie für die mitfiebernden Fans vor den Bildschirmen. Da kommt ein Treffen als Saisonabschluss gerade recht: Am 14. April feiert die Carabinieri-Sportgruppe ab 16:30 Uhr ihre erfolgreichsten Athleten im Rahmen eines Sportfestes mit anschließendem langen Aperitif inklusive DJ-Set und Get-together. Dann mischen sich Südtirols erfolgreichste Wintersportathleten unter die Menge und geben Autogramme und Selfies zum Besten.Der Tag beginnt allerdings bereits um 9 Uhr mit der Tagung der Südtiroler und Tiroler Seilbahnbetreiber. Am Nachmittag geht es weiter mit dem diesjährigen Ski Rental Summit, bei dem Bilanz einer außergewöhnlichen Saison für den Skiverleihsektor gezogen wird und überraschende Ergebnisse präsentiert werden. Gleichzeitig erhalten die neuen Südtiroler Ski- und Snowboardlehrer ihre Diplome. Darauf folgt das Wintersportfest mit der Prämierung von Südtirols erfolgreichten Wintersportlern mit anschließendem langen Aperitif inklusive DJ-Set und Get-together.All dies und noch einiges mehr macht das Prowinter Season Finale zum idealen Saisonabschlusstreffen für alle Wintersportbegeisterten, am Donnerstagnachmittag, den 14. April im neuen FieraMesse H1 Eventspace und im MEC Meeting & Event Center Südtirol-Südtirol.Weitere Informationen unter: www.fieramesse.com/prowinter/de