Trolls 3 – Gemeinsam stark

Foto: © Cineplexx

Cineplexx Algo: https://www.cineplexx.bz.it/algo_it/scheda.php?id=43856#inside



Ab 9. November ist der Film täglich in den Cineplexx-Kinos Bozen und Algo zu sehen





Foto: © Cineplexx

Aus den besten Freunden Branch (Original-Sprecher: Justin Timberlake) und Poppy (Anna Kendrick) ist nach vielem Hin und Her endlich ein Paar geworden. Gemeinsam freuen sie sich auf die anstehende königliche Hochzeit von Bridget und Gristle. Doch dann wird Branch von seiner Vergangenheit eingeholt: Einst war er mit seinen vier Brüdern Teil der berühmten Boyband BroZone. Nun stehen John Dory, Spruce, Clay und Floyd plötzlich auf der Matte, um eine Reunion anzustoßen. Die Musikgruppe zerbracht, als Branch noch ein Baby war. Als erwachsener Troll ist er wenig geneigt, sich mit seiner Familie zu versöhnen, geschweige denn mit ihnen zu singen. Als allerdings sein Bruder Floyd von den bösen Popstars Velvet und Veneer entführt wird, bleibt Branch gar nichts anderes übrig, als sein Talent in den Dienst der musikalischen Rettungsmission zu stellen.Nach dem Animationsfilm Trolls (2016) und dessen zweitem Teil, Trolls World Tour (2020), ist Trolls - Gemeinsam stark ein weiteres Sequel der bunten, singenden Wuschelhaar-Träger. Regie führte erneut Walt Dohrn.Viele der Neuzugänge in Trolls 3 haben einen musikalischen Hintergrund: Floyd hat im Original die Stimme von Electropop-Star Troye Sivan, Hamilton-Star Daveed Diggs spricht und singt Spruce, Rapper Kid Cudi ist Clay und Bösewicht Veneer wird von Musical-Darsteller Andrew Rannells zum Leben erweckt.