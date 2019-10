Tropischer Luxus auf den Malediven

Türkisblaues Wasser, weißer Sand und traumhafte Ausblicke – so oder so ähnlich lassen sich die Malediven mitten im Indischen Ozean beschreiben. Hier, auf Kihaadhuffaru Island, heißt Sie das Kihaa Maldives Resort & Spa zu Ihrer persönlichen Luxus-Auszeit im Paradies willkommen. Während Ihres Aufenthalts residieren Sie in einer hellen, geräumigen Villa, die keine Wünsche offen lässt und Ihnen komfortablen Luxus auf Höchstniveau bietet. Umgeben von üppiger, grüner Vegetation und mit freiem Blick auf den weißen Strand und das glitzernde Meer werden hier Ihre sehnlichsten Urlaubsträume wahr.



Und auch das kulinarische Angebot auf der türkisblauen Lagune lässt keine Wünsche offen. Verteilt über die Weite der Insel erwarten Sie Köstlichkeiten aus aller Welt in den verschiedensten Restaurants. Ein weiteres Highlight ist das inseleigene Teehaus, in dem Sie zur Verkostung erlesener Tees und frischem Gebäcks eingeladen werden. Finden Sie Ruhe und Entspannung beim Genuss einer Tasse besonderen Tees – egal zu welcher Tageszeit.



Nach ausgiebiger Stärkung bietet Ihnen das Luxus-Resort zahlreiche Möglichkeiten, um Ihren neu gewonnenen Tatendrang zu stillen. Erkunden Sie die Weite der Trauminsel bei langen Spaziergängen, beinahe überall mit warmem, weichen Sand unter Ihren Füßen. Entdecken Sie beim Schnorcheln die atemberaubende Unterwasserwelt mit ihren farbenfrohen Korallenriffen, tropischen Fischen und Schildkröten. Oder gönnen Sie Ihrer Seele eine Auszeit mit einem unvergleichlichem Wellnesserlebnis im prämierte Kihaa Spa.



Entdecken Sie die zahlreichen Facetten der Malediven und buchen Sie diesen oder einen der anderen paradiesischen Luxusdeals zu unschlagbaren Konditionen auf Secret Escapes!





