Überzeugt Ihr Team durch Loyalität? 6 Tipps für eine effektive Mitarbeiterbindung

haben sie ein geschärftes Bewusstsein für Arbeitnehmer:innenrechte,

•

fordern mehr Mitspracherecht und

•

stellen prekäre Arbeitsbedingungen in Frage.



Weitere Informationen zu Mitarbeiterbindung und wie Unternehmen diese unterstützen können, liest du unter südtirolerjobs.it .

Auf den ersten Blick erklärt sich der Begriffvon selbst. Wie stark sich Ihre Angestellten ihrem Unternehmen verbunden fühlen, entscheidet in der Regel darüber, wie loyal sie sich auch während Durststrecken oder bei hoher Belastung zeigen.Ähnlich wie beifußt eine gute Mitarbeiterbindung dabei vor allem auf Vertrauen und Wertschätzung . Gerade in kleineren Unternehmen, bei denen die Leistung einzelner Fachkräfte besonders viel Gewicht hat, ist ein starker Klebstoff zwischen Arbeitskraft und Betrieb wichtig, umWer weniger Wert auf Mitarbeiterbindung legt, hat nicht selten mit schweren Konsequenzen zu rechnen. Oft muss dann zu viel Zeit und Geld in mühsames Recruiting investiert werden. Währenddessen klaffen im Betrieb die Lücken und es findet nie ein eingespieltes Team zusammen.Dabei garantiert gerade ein gutes Arbeitsklima den langfristigen Erfolg eines Unternehmens - egal, ob es um Innovation oder Produktivität geht.Mitarbeiterbindung erfährt in derDer “Klebstoff“ variiert heute in Beschaffenheit und Zusammensetzung weitaus mehr als noch vor ein bis zwei Jahrzehnten. Gerade ältere Generationen wie die(Jahrgänge 1946-1964) gelten zum Beispiel als “, weil sie in einer Zeit aufgewachsen sind, in der die langfristige Beschäftigung innerhalb eines Unternehmens als Norm galt.Die Arbeitsmoral der Nachkriegsgeneration orientierte sich am amerikanischen Modell, das sich “ohne Fleiß kein Preis“ als Leitsatz auf die Fahne schrieb. 40 oder mehr Arbeitsstunden pro Woche wurden ebenso selten hinterfragt wie steile Hierarchien, Befehlsketten oder unbezahlte Überstunden.Die jüngeren Generationen Y und Z geben sich nicht mehr damit zufrieden , für wenig Geld ein Burnout zu riskieren.