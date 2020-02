Ulten: Mainfelt und Michael Aster rocken die Schwemmalm

Die Mainfelt Konzerte auf der Schwemmalm sind bereits legendär. Am 08. Februar ist es wieder soweit. Mainfelt bringen den Berg zum Beben. Rau, unbezähmbar und voll Energie fegen die Südtiroler Folk-Rock-Helden auch 2020 über die Bühnen und versetzen ihr Publikum im Handumdrehen in Ekstase.





Ein bisschen reifer sind sie inzwischen geworden, die Jungs um Sänger und Gitarrist Patrick Strobl, dessen markante Stimme beim Hörer noch immer Bilder wachruft von endlosen Roadtrips durch weite Landschaften und von durchfeierten Nächten in verrauchten Wüstenbars. Doch Mainfelt haben nichts von ihrer kompromisslosen Leidenschaft und ihrer unwiderstehlichen Spielfreude verloren. Mehr denn je klingt die Band nach dem, was sie schon immer ausmacht: das Gefühl von grenzenloser Freiheit und ansteckender Lebensfreude!Der Südtiroler Liedermacher Michael Aster gehört zu den bekanntesten und beliebtesten Sängern und Liedermachern Südtirols. Zum ersten Mal tritt Michael nun mit Band auf die Bühne und verzaubert das Publikum mit seinen Liedern.Los geht es am Samstag 08.02 ab 12.00 Uhr an der Bergstation der Umlaufbahn auf der Schwemmalm.STOL ist on Tour und zeigt die besten Bilder.

som