Gemeint sind dabei zwei Seiten des Sports: die Champions, die ihre Disziplin über Jahre dominieren und zu Vorbildern für ganze Generationen werden – und jene Athleten, die nach Niederlagen, Verletzungen oder persönlichen Rückschlägen wieder aufstehen. Denn Unbesiegbarkeit bedeutet im Sport nicht nur, zu gewinnen, sondern auch, niemals aufzugeben und immer wieder die Kraft für einen Neuanfang zu finden.<BR \/><BR \/>Zu Gast in Trient sein werden unter anderem der Stabhochsprung-Weltrekordler und zweifache Olympiasieger Armand Duplantis, Turnlegende Nadia Comaneci, MotoGP-Ikone Casey Stoner, der Schwimmstar und fünffache Olympiasieger Ian Thorpe sowie Lucas Pinheiro Braathen, Olympiasieger 2026 im Riesenslalom. Die jüngsten Olympischen Winterspiele werden mit zahlreichen italienischen Medaillengewinnern noch einmal lebendig – darunter Federica Brignone, Francesca Lollobrigida, Arianna Fontana und Sofia Goggia. Der paralympische Sport ist unter anderem mit Giacomo Bertagnolli vertreten.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1366158_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Auch den bei den jüngsten Schwimm- und Leichtathletik-Europameisterschaften erfolgreichen italienischen Athletinnen und Athleten gibt das „Festival dello Sport di Trento“ eine Bühne – darunter Chiara Pellacani, Simona Quadarella, Gianmarco Tamberi und Massimo Stano.<BR \/><BR \/>Ein Schwerpunkt des Festivals liegt auf dem Fußball. Erwartet werden unter anderem Adriano Leite Ribeiro, Franck Ribéry, Alexandre Pato, Ballon-d’Or-Gewinner Gianni Rivera und Trainerlegende Fabio Capello. Auch die Champions-League-Sieger von Juventus Turin von 1996 werden gewürdigt. Claudio Sala und Aldo Grasso erinnern an den Meistertitel des FC Turin von 1976. Marco Materazzi, Corrado Formigli, Borja Valero und Giancarlo Antognoni präsentieren zudem neue Bücher und sprechen über ihre Karrieren und ihre Leidenschaft für den Fußball.<BR \/><BR \/>Dem Radsport ist ein besonderer Programmpunkt gewidmet: Vorgestellt wird die UCI-Super-WM 2031, bei der im Trentino 20 Radsportdisziplinen in einer gemeinsamen Großveranstaltung zusammengeführt werden sollen. Mit dabei sind unter anderem die Weltmeister Paolo Bettini, Giuseppe Saronni, Francesco Moser, Maurizio Fondriest und Alessandro Ballan sowie UCI-Präsident David Lappartient. Auch Frankreichs Radsportlegende Bernard Hinault wird erwartet.<BR \/><BR \/>Das Festival bringt außerdem Persönlichkeiten aus Volleyball, Basketball, Tennis, Eiskunstlauf, Fechten, Wasserspringen, Bergsport und Surfen zusammen. Aus Südtiroler Sicht interessant sind unter anderem die Auftritte von Carolina Kostner, Tania Cagnotto und Hans Kammerlander. Ein weiterer Schwerpunkt sind „große Paare“ aus Sport, Leben und Leidenschaft.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1366161_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Nicht nur die großen Bühnen, sondern die gesamte Innenstadt von Trient wird zum Festivalgelände. Auf den Plätzen entstehen offene Camps und Mitmachangebote für Tennis, Padel, Tischtennis, Radsport, Volleyball, Gewichtheben und Klettern. Neu ist ein Box-Camp mit Clemente Russo, Irma Testa, Patrizio Oliva, Giacobbe Fragomeni und Sirine Charaabi.<BR \/><BR \/>Die „Gazzetta Active Zone“ lädt als Fitnessdorf unter freiem Himmel zum Mitmachen ein. Im „Gazzetta Motori Paddock“ dreht sich alles um Zwei- und Vierräder, unter anderem mit einem Ducati-Showbike des Aruba-Superbike-Teams. Ein spektakulärer Höhepunkt ist die Landung des Südtiroler Gleitschirm-Profis Aaron Durogati nahe dem Domplatz. Auf demselben finden Talks und Begegnungen statt; außerdem zeigen die Turnerinnen Sofia Raffaeli und Tara Dragas ihr Können. Ein Festival-Bookstore sowie das Sportbuch-Areal im Palazzo Benvenuti runden das Programm ab.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1366173_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Das „Festival dello Sport di Trento“ wird von der „Gazzetta dello Sport“ und Trentino Marketing in Zusammenarbeit mit der Autonomen Provinz Trient, der Stadt Trient, der Universität Trient und dem Tourismusverband Trient organisiert und steht unter der Schirmherrschaft des CONI und des Italienischen Paralympischen Komitees.<BR \/><BR \/>Die Veranstaltungen des „Festival dello Sport“ sind kostenlos. Um Zugang zu den Veranstaltungsräumen zu erhalten, muss man sich auf der Website <a href="https:\/\/www.ilfestivaldellosport.it\/" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">ilfestivaldellosport.it<\/a> registrieren, wo auch das komplette Programm zu finden ist. Die Anmeldung garantiert allerdings keinen Platz bei den Veranstaltungen, diese werden nach Verfügbarkeit vergeben. Die wichtigsten Veranstaltungen werden auf <a href="https:\/\/www.gazzetta.it\/" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">gazzetta.it<\/a> und auf der Website der Veranstaltung live übertragen. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1366167_image" \/><\/div>