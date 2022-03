Und wer nimmt den Hund?

Michael Roll gehörte schon bald nach Abschluss seiner Gesangs- und Schauspielausbildung zu den bekanntesten und meistbeschäftigten Theater-, Film- und TV-Schauspielern Deutschlands. Trotz seiner zahlreichen Film- und Fernsehrollen hielt Roll auch dem Theaterpublikum stets die Treue. - Foto: © Pascal Albandopulos

Mit weit über 100 TV-, Bühnen- und Kinorollen spielte sich Marion Kracht in die Herzen von Millionen Zuschauern im In- und Ausland. Neben Ihrer Schauspielkarriere engagiert sich die in Berlin lebende Künstlerin seit vielen Jahren für soziale Zwecke. - Foto: © Werner Gritzbach

Es gibt Vorzeigepaare, die machen alles richtig. Georg und Doris Lehnert sind seit über 20 Jahren verheiratet. Er hat es als Biologe zum Aquariumsdirektor gebracht, sie hat zwei Kinder aufgezogen und sich um das Eigenheim in bevorzugter Wohnanlage gekümmert. Jede Menge Alltag und gemeinsam gelebtes Leben. Nun sind die Kinder aus dem Haus, das Paar könnte sich neu finden. Da naht die Versuchung in Gestalt von Laura, Georgs Doktorandin, und plötzliche steht die Ehe vor dem Aus. Doch so einfach will sich Noch-Ehefrau Doris eine Scheidung nicht gefallen lassen, und darum sitzen sie nun in Frau Bruhns Therapiezimmer: Denn nach Doris’ Ansicht lässt man sich als zivilisiertes Paar helfen, um die Trennung „irgendwie zu verstehen“. Der Weg dahin verläuft alles andere als geradlinig. Doris entdeckt zwar eine neue Freiheit in Leben und Beruf, fällt aber emotional in spätpubertäres Verhalten zurück. Georgs Eifersucht auf Doris überfällt ihn genauso stürmisch wie unreflektiert, denn sein Glück ist schnell vorbei, sobald der Rücken schmerzt und die neue Partnerin ebenfalls Ansprüche an ihn stellt.Der Witz und besondere Charme dieser Komödie besteht darin, wie Szene für Szene die Vernunft als das am wenigsten taugliche Instrument zur Lösung von Beziehungsproblemen vorgeführt wird. Das Publikum darf sich über das Gefälle zwischen der erhofften problemfreien Trennung und den sich unvermutet meldenden Gefühlsverwirrungen des Paares freuen. Statt Familiensinn dominiert plötzlich Lagerdenken: Beide Seiten werfen Kindern und Freunden mangelnde Loyalität vor, es wird um Geld und Besitz gefeilscht, die Lebensleistungen werden gegenseitig kleingeredet, die neuen Partner lächerlich gemacht und Pyrrhussiege schamlos ausgekostet. Es wird gefeilscht, gestritten und bis aufs Messer gekämpft – nicht nur um den Hund.Die Gastspiele der Komödie Winterhuder Fährhaus finden am Mittwoch, 23. März im Kulturhaus „Karl Schönherr“ in Schlanders, am Donnerstag, 24. März Stadttheater Meran und am Freitag, 25. März im Forum in Brixen statt. Beginn ist jeweils um 20 Uhr.Informationen und Karten im Südtiroler Kulturinstitut unter 0471 313800.Unterstützt wird der Abend von Nordwal und der Unternehmerinitiative Wirtschaft und Kultur; subventioniert von der Südtiroler Landesregierung, Abteilung Deutsche Kultur.