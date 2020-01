Unfall auf Skipiste

Ein Einheimischer befuhr eine Skipiste in der Örtlichkeit Plan de Gralba, als plötzlich von hinten ein Jugendlicher mit überhöhter Geschwindigkeit herannahte, auf den Skifahrer auffuhr und dieser dann aufgrund der Schwere des Aufpralls von der Piste in eine Böschung hinuntergestoßen worden ist. Nachdem man keine einvernehmliche Lösung herbeiführen konnte, wurde Schadenersatzklage vor dem Landesgericht in Bozen eingebracht.