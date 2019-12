Ungewollt schwanger - Hausarztes muss zahlen

Ein Paar, das aus vorangegangenen Ehen bereits Kinder in die Beziehung mitbrachte, wünschte sich keinen weiteren Nachwuchs – nicht zuletzt aus finanziellen Gründen. Die Frau wandte sich also an ihren Hausarzt, um sich ein empfängnisverhütendes Mittel verschreiben zu lassen. Dieser verschrieb ihr ein Hormonpflaster.