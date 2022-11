Uni, (Teilzeit) Arbeit, Mutterschaft, Selbstständigkeit, Rente: Deine Entscheidung. Deine Zukunft.

Natalie ist verheiratet, hat eine kleine Tochter und ist nicht nur sehr sportlich, sondern auch berufstätig und ehrenamtlich tätig. Sie kennt die „üblichen“ Herausforderungen des Lebens und weiß, wie schwierig die derzeitigen Umstände für die junge Generation sind. „Momentan ist es wirklich nicht leicht, und zwar nicht nur für Betriebe, sondern auch für ganz viele Familien. Viele haben die Arbeit verloren, die Geldreserven sind aufgebraucht und jetzt kommt noch die Wirtschaftskrise mit den ganzen Preiserhöhungen dazu“, sagt Natalie. „Wir Mütter müssen so bald als möglich wieder arbeiten, um Geld zu verdienen. Falls man es sich erlauben kann, mehrere Jahre zu Hause bei den Kindern zu bleiben, fehlen dann aber die Beitragsjahre für die Rentenkasse. Dies hat dann leider zur Folge, dass man im hohen Alter noch länger arbeiten muss und trotzdem weniger Rente bekommt. Deshalb ist eine zusätzliche Pensionsvorsorge heutzutage überaus wichtig.“Natalie hat einen wunderbaren Wunsch für ihre Familie und sich selbst: „Für meine Zukunft und die meiner Familie wünsche ich mir, gesund zu bleiben, damit wir immer arbeiten können und nicht in finanzielle Schwierigkeiten geraten.“ – Ein Wunsch, den bestimmt viele von uns haben. Wir raten deshalb allen Frauen, egal, in welcher Lebensphase sie sich gerade befinden, sich umfassend mit dem Thema Zusatzrente zu befassen. Wie wäre es mit einer Beratung bei Pensplan Centrum?Es ist deine Entscheidung – und deine Zukunft.